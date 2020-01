Bale v Reale očividne trpí: Hviezdny futbalista pravidelne odchádza zo štadióna pred koncom zápasu

Waleský futbalista Realu Madrid Gareth Bale, ktorý nebol na zápasovej súpiske v sobotňajšom dueli La ligy proti FC Valencia, opustil štadión ešte pred konečným hvizdom.

Sankcia zo strany veľkoklubu mu však nehrozí, neporušil totiž interné pravidlá, upozornil portál sports.fr.

Bale sledoval víťazný zápas proti Seville (2:1) len z tribúny na štadióne Santiago Bernabeu, no v 82. minúte stretnutia vstal a hľadisko opustil. "Hoci tento prejav môže byť témou diskusie, Walesan dodržal interné pravidlá, ktoré hovoria, že hráči, ktorí nie sú nominovaní do základnej zostavy či ako náhradníci, musia byť prítomní na štadióne minimálne do 80 minúty zápasu," ozrejmil portál, ktorý tiež pripomenul, že Bale sa takto "vyparil" už štvrtýkrát, do konca stretnutia nepočkal ani v zápasoch "bieleho baletu" proti Leganes, Betisu Sevilla i Galatasarayu Istanbul.