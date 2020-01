Shiffrinová po prehre zverejnila veľavravnú fotografiu: Jasný odkaz pre Vlhovú

Petra Vlhová zdolala svoju rivalku Mikaelu Shiffrinovú už tretíkrát v rade. Tentokrát si však so sebou na stupeň víťazov vzala aj Talianku Federicu Brignoneovú.

Kto čakal, že Shiffrinová bude po prehre v obrovskom slalome bez nálady a smutná, bol na omyle. Mikaela ako vždy uznala silu svojich súperiek. Na sociálnej sieti zverejnila spoločnú fotografiu s Vlhovou a Brignoneovou.

"Keď zmestíš tri dievčatá do jednej stotinky, dobre, dobre, dobre... Gratulujem Federica a Petra. Zajtra paralelný obrovský slalom, tak to by mala byť zábava," napísala pod fotografiu vysmiatych lyžiariek Američanka.

Vlhová v sobotu získala o 40 bodov viac ako Shiffrinová a v celkovom poradí SP stiahla náskok Američanky na 233 bodov. V hodnotení disciplíny sa Slovenka posunula už na štvrtú priečku. Už v nedeľu teda čaká na Vlhovú ďalší štart, v Sestriere sa predstaví v paralelnom obrovskom slalome. Kvalifikácia je na programe o 9.15 h a vyraďovacia časť o 11.45 h.