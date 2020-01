Kráska Michaela Kocianová opäť šťastne zadaná: Frajerov jej schvaľuje Bruno

Zaľúbená až po uši! Topmodelka Michaela Kocianová (31) nemá o priazeň mužov núdzu. Na ich neustálu pozornosť si už počas rokov zvykla.

Po tom, čo sa vlani prevalil jej rozchod s bohatým britským finančníkom Arranom Yentobom (37), je sexica opäť šťastná. Čo o jej tajnej láske prezradil jej dlhoročný kamarát a moderátor Bruno Ciberej (41)?

Kocianovej vlani v máji stroskotal trojročný vzťah s boháčom Arranom Yentobom, s ktorým jej to škrípalo. Dlhonohá topmodelka však dlho sama nezostala a už začiatkom decembra Nový Čas informoval o tom, že je opäť šťastne zadaná. Najnovšie sa v jej živote objavuje nový chlap. „Stretávam sa s niekým novým. Je to známosť, ktorá je príjemná a čerstvá. Nič viac neprezradím, no budem rada, keď z toho niečo bude,“ priznala Michaela Novému Času s tým, že zaľúbená dvojica má v tomto roku za sebou už aj spoločnú dovolenku na exotických Maldivách.

„Nový rok, nová práca a nová láska. Všetko funguje a som spokojná. Je to v začiatkoch a je mi dobre. Uvidíme, kam sa to vyvinie. Nechcem to zakríknuť,“ narážala Kocianová okrem nedávneho sťahovania z Londýna do Paríža aj na svojho tajného priateľa. Toho mal česť spoznať aj jej dvorný „radca“ a najlepší kamarát Bruno Ciberej. „Absolvovali sme spoločné večery a stretnutia. Bol na Slovensku a musel si teda s nami vypiť, aj keď on veľa nepije. Ale keď príde na Slovensko a má slovenskú frajerku, nedá sa nič robiť,“ uviedol s úsmevom moderátor, ktorý Michaele nového nápadníka už aj odobril: ,,Áno, mojím testom prešiel.“