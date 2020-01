Gottovej manžel Tolkki v Prahe, navštívil aj hrob maestra († 80): Dramatické stretnutie malo drsnú dohru

Stalo sa to, čoho sa najviac obávala! Nočná mora dcéry zosnulej speváckej legendy Karla Gotta († 80) Dominiky (46) sa včera zmenila na skutočnosť.

Do Prahy totiž za ňou z Mexika priletel jej manžel Timo Tolkki (53), s ktorým sa rozvádza a od ktorého nedávno do rodného Česka utiekla. Ich dramatické stretnutie malo šokujúcu dohru!

Gottová si v uplynulých mesiacoch prešla so svojím manželom peklom. Po odhalení Timovej nevery a hrozbe vyhadzovu z bytu od exekútora sa Dominika začiatkom decembra rozhodla vrátiť z Fínska domov a začať odznova. Zamestnala sa ako servírka a ubytovanie jej, našťastie, poskytla jedna z kamarátok. Hoci blondínka pripustila, že so svojím mužom je stále v kontakte a v dohľadnom čase mali dokonca plánovať stretnutie, všetko je teraz inak. Tolkki, trpiaci maniodepresiou, totiž „prepadol“ najstaršiu maestrovu dcéru už teraz! „Letím do Prahy za Dominikou. Budeme spolu bývať,“ napísal muzikant v noci zo štvrtka na piatok denníku Blesk a včera predpoludním do českej metropoly naozaj priletel.

Následne zamieril na Gottov († 80) hrob na Malvazinkách s jasným cieľom. „Chcem sa naposledy rozlúčiť s týmto veľkým mužom, ktorý sa k nám vždy správal úžasne, a ospravedlniť sa mu,“ povedal Tolkki. Ten okolo obeda bez akéhokoľvek ohlásenia zaskočil Dominiku počas jej „šichty“ v bare. Tá bola z neočakávaného príchodu svojho manžela i jeho veľkolepých plánov rozčarovaná a po pár minútach ho z podniku vyhodila. „Ja s ním bývať nebudem a živiť ho tiež nehodlám! To neprichádza do úvahy!“ uviedla rozčúlená Gottová. „Nemám naňho čas, mám náročnú prácu a nechce sa mi riešiť jeho problémy,“ uzavrela spevákova dcéra.