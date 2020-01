Fico si neodpustil ostrú kritiku ani na sneme Smeru: Prezidentke vyčíta Trnku aj Kotlebu

Žiadne obsiahle opatrenia, len pár programových bodov. Tak vyzerá plán stále najsilnejšej vládnej strany Smer a ich lídrov Petra Pellegriniho a Roberta Fica do parlamentných volieb o necelých šesť týždňov.

Zatiaľ čo sa venovali svojim prioritám či prezidentke, o bývalom generálnom prokurátorovi Dobroslavovi Trnkovi či ich exministrovi Jánovi Počiatkovi rozprávať veľmi nechceli.

Po tom, čo sa šéf strany Fico na vlaňajšom sneme musel porúčať pre problémy so srdcom, si tentoraz svoj prejav ujsť nenechal. Viackrát sa v ňom rozčúlil nad opozíciou či prezidentkou. Posťažoval sa na to, že žiadna iná strana v histórii Slovenska neprešla takým mediálnym masakrom ako Smer. Zároveň si myslí, že majú na to, aby vyhrali parlamentné voľby. Zdôraznil, že Smer je stále antifašistická a demokratická strana s európskym a euroatlantickým smerovaním. „Veľmi si vážim, že v roku 2018 sme urobili významné vnútorné rozhodnutia. Nebolo to ľahké pre nikoho, ani pre mňa, ani pre ďalších ľudí, ktorí sa rozhodli v roku 2018 pokračovať,“ povedal Fico. Rozčuľuje ho, že prezidentka Zuzana Čaputová si predvolá policajného šéfa a generálneho prokurátora pre rozporuplné konanie okolo Trnku, ktorého polícia najskôr zadržala, no prokurátor ho nariadil prepustiť. „Čo má čo generálny prokurátor a prezident PZ vysvetľovať prezidentke?“ Boli to práve jeho poslanci Smeru, ktorí si na výbor do parlamentu predvolali šéfa polície a špeciálneho prokurátora po tom, čo vyšetrovateľ obvinil Fica z viacerých trestných činov. Zadržanie Trnku Fica rozčúlilo: „Čo bolo s tým Trnkom? Prečo mu niekto nezavolal – o desiatej vás čakáme, ak neprídete, prídeme si po vás. Prepustili ho a Trnka si išiel dať pol deci do krčmy, lebo nevedel, čo už má robiť?“

O Počiatkovi nevie

Smer predstavil tri základné body, ktoré považujú za priority - 13. dôchodok, 13. rodičovský príspevok a spoplatnenie štúdia pre lekárov, ktorí odídu do zahraničia. „Sú tu štyri školy, kde budúci lekári študujú, no aj tak je ich nedostatok, lebo mnohí odchádzajú do zahraničia. Takéto štúdium pritom stojí 50 000 až 55 000 eur na šesť rokov,“ vysvetlil Fico.

Video jeho exministra Počiatka a Trnku, kde rozoberajú miliónovú korupciu a snahu zakryť vyplatenie miliónov eur v neprospech Slovenska, komentovať nechcel. „Veď nech idú vyšetrovatelia a zavolajú si exministra dopravy. To je normálny postup, my do toho nevstupujeme, nezasahujeme a nekomentujeme to.“ Popiera aj to, že by Smer šiel do vlády s kotlebovcami: „Všetci sledujú prieskumy a všetci sa trasú, čo bude s Kotlebom. A čo keď vyhrá? Potom zavolám prezidentke, opozícii a médiám, kto za to môže…“

3 programové priority Smeru