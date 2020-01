Hudáček má v Česku skvelú formu: Liberec ťahá za titulom

Má skvelú formu! Vicemajster sveta z roku 2012 Libor Hudáček (29) zažíva svoju najlepšiu sezónu v seniorskej kariére.

Nielenže je s 39 bodmi najproduktívnejším hráčom svojho mužstva Bílí Tygři Liberec, ale dokonca mu patrí druhá priečka v celej českej lige. Aj vďaka jeho výkonom patrí Libercu prvé miesto v súťaži a je jedným z najväčších ašpirantov na zisk majstrovského titulu! Liberec si líderskú pozíciu upevnil po piatkovom šlágri, keď na domácom ľade rozmetal tretiu Plzeň 7:1 aj vďaka dvom gólom Libora Hudáčka. Hossa a Gáborík si vybrali svoje hviezdy: Jednotkou draftu sa stal Haščák

„Odohrali sme výborný zápas, takmer všetko, na čo sme siahli, skončilo v bránke. V domácom prostredí sa nám veľmi darí, takže opäť sme ukázali svoju silu,“ vyjadril sa pre Nový Čas Hudáček.

Práve slovenský útočník patrí v tomto ročníku medzi najväčšie hviezdy nielen svojho tímu, ale aj celej českej súťaže. V doterajších 34 dueloch už stihol nastrieľať 17 gólov, na 22 prihral a s 39 bodmi je druhý v kanadskom bodovaní. Zažíva tak svoju najlepšiu seniorskú sezónu. „Dá sa to tak povedať, aj keď aj tá vlaňajšia bola super, ale táto je naozaj zatiaľ vydarená. Je to spôsobené aj tým, že po odchode útočníka Kvapila dostávam viac času na ľade a hrám aj presilovky,“ pokračoval Libor, ktorý si uvedomuje, že je lídrom mužstva. „Áno, je to tak, a preto sa snažím v každom súboji mužstvu pomôcť najlepšie, ako viem.“

Liberec vďaka skvelým výkonom patrí medzi adeptov na majstrovský titul. „Prvých šesť klubov je veľmi vyrovnaných, každý zrejme potichu hovorí v kabíne o titule a inak to nie je ani u nás. Do konca sezóny je však ešte ďaleko, ale určite máme káder na to, aby sme sa o titul pobili,“ naznačil ambície Hudáček, ktorému po sezóne vyprší v Liberci zmluva. „Dohodli sme sa, že o ďalšej spolupráci sa budeme baviť až po sezóne,“ dodal slovenský útočník, ktorý už dostal pozvánku od reprezentačného trénera Craiga Ramsayho na februárový medzinárodný turnaj Kaufland Cup, ktorý sa uskutoční v Poprade.