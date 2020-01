Lobotka zvolil na drese netradičnú alternatívu: Čo za číslo si to Slovák vybral?

Neobvyklé rozhodnutie. Slovenský futbalový reprezentant Stanislav Lobotka (25) si po prestupe do Neapola zvolil tak trochu netradičné číslo, ktoré bude nosiť na drese.

Inšpirovať sa nechal legendárnym Jaromírom Jágrom (47), a tak mu na chrbte bude svietiť jeho povestná 68-čka.

Lobotka si musel po príchode do mužstva z Galície vybrať nové číslo dresu, pretože jeho obľúbená 14-ka a 22-ka boli obsadené. Rozhodol sa pre tak trochu atypickú alternatívu, na ktorú nie sú futbaloví fanúšikovia až tak zvyknutí. Inšpirovať sa nechal českou hokejovou legendou Jaromírom Jágrom.

„Číslo 68 som si vybral aj vďaka jednej pani, s ktorou pracujem a ktorá mi už viackrát pomohla. Veľa vecí som aj vďaka jej radám zmenil k lepšiemu. Preto som sa s ňou rozprával aj pri výbere čísla. Padli nejaké možnosti a keďže neboli voľné čísla ako 5, 6 alebo 8, rozhodli sme sa to skombinovať. Toto bol hlavný dôvod vzniku tohto vyššieho čísla, ale určite v ňom hrá úlohu aj Jaromír Jágr,“ vysvetlil Lobotka pre Šport.sk

„Vždy som Jaromíra Jágra obdivoval a obdivujem ho aj teraz. Najmä za to, aký je obrovský profesionál a že ešte stále hráva aj v takom veku. Aj z tohto pohľadu bola voľba čísla pre mňa presvedčivejšia. Číslo 17, ktoré v Neapole nosil Marek Hamšík, by som si nikdy nevybral. To by som musel nosiť nad sebou dosť veľký kríž a musel by som hneď strieľať toľko gólov ako Marek,“ dodal Lobotka.