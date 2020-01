Ligový rekordér pracuje ako dozorca vo väznici: V Slovane by mal dostať šancu konečne Slovák!

Donedávna bol neohrozeným ligovým rekordérom. V sezóne 1995/1996 strelil v drese 1. FC Košice 29 gólov. Minulú sezónu na jeho rekord zaútočil slovanista Andraž Šporar (25).

Reč je o futbalistovi Róbertovi Semeníkovi (47), ktorý sa momentálne živí ako dozorca vo väznici. Futbal stále aktívne hrá aj v súčasnosti. V rozhovore pre Nový Čas prezradil svoj názor na viaceré pálčivé témy.

Šporar narobil minulú sezónu poriadny vietor. Dokonca sa dotiahol na váš gólový rekord...

Keď prišiel do Slovana, bolo na ňom vidieť, že je trošku vedľa. Dnes je z neho dobrý futbalista. Našu ligu prerástol. Mal by ísť preč. Veľmi by som si prial, aby šancu dostal nejaký náš slovenský útočník.

Čo vravíte na náš slovenský talent Boženíka?

U Boženíka mám presne opačný názor. Je to mladý chalan, mal by sa ešte vyhrať poriadne u nás v slovenskej lige. Špekuluje sa o prestupe do Ruska, to by mu podľa mňa vôbec nesedelo. Môj názor je taký, že by mal zostať doma.

Momentálne je okolo neho dosť veľké prestupové haló. Bijú sa o neho Antošík s Petrášom...

Keby nebol pán Antošík, tak neviem-neviem, kde by bol Robo teraz. Bola tam asi nejaká škára a Žilina si ho dobre nepostrážila. Ťažko povedať, či to bolo z Petrášovej strany korektné... Pravda je taká, že Boženík s ním má podpísanú platnú zmluvu a záleží len na klube, čo bude ďalej. Ak budú v Žiline chcieť, môžu mu robiť problémy. Je to veľký talent, bola by škoda, keď by sme ho „pochovali“.

Naša reprezentácia zabojuje o EURO v baráži. Postúpime?

V repre to bolo celkom fajn. Mrzí ma len dvojzápas s Walesom. Tam sme si to prehrali. Prvý zápas v baráži hráme doma, to by sme mohli zvládnuť. Druhý zápas je vonku, to bude veľmi ťažké. Ale šanca žije a treba ju využiť. V našom tíme vidím najväčšiu slabinu v strede obrany. Škriniar je dobrý, ale nie je to taký dirigent, akým bol Škrtel, pri ktorom vyrástol. Milan to v sebe ešte nemá. Mal by dostať väčšiu príležitosť Martin Valjent.

Ako vnímate výkony trénera Pavla Hapala?

Hapy to má ťažké. Aj preto, že nie je Slovák. Všetko bude teraz závisieť od toho, ako sa mu bude dariť v baráži. Ak postúpime, bude hrdina. Ak nie, budú na neho všetci kydať.

Vieme dobre, prečo rezignoval tréner Kozák. Nie je to asi jednoduché, ustrážiť mladých hráčov na zrazoch, aby sa naplno sústredili len na futbal...

Nechcel by som byť v koži trénera Kozáka, keď sa mu to stalo. Rozhodol sa dobre pre slovenský futbal. Keby zostal vo funkcii, tak by si zrejme viacerí hráči v repre určitý čas ani neškrtli. Ale nemáme iných, ktorí by ich dokázali nahradiť. Takže by sa to mohlo nakoniec celé otočiť proti nemu. Keď som bol v reprezentácii ja, vážil som si to. Verím tomu, že si to váži aj súčasná generácia hráčov.

Ako si užívate život po futbale?

Už sedem rokov pracujem ako dozorca v ústave na výkon trestov. Robota je v pohode. Nie je to niečo, čo by som mal vysnívané od detstva, ale nemám s tým žiadny problém. Futbal stále hrávam. Šiestu ligu.

R. Semeník

 Najlepší strelec slovenskej ligy: 1994/95 – 18 gólov, 1995/96 – 29 gólov (rekord)

 Člen Klubu ligových kanonierov (140 gólov)

 Majster Slovenska: 1996/1997, 1997/1998

 Víťaz Slovenského pohára 2005

 Účasť v skupinovej fáze Ligy majstrov 1997/1998