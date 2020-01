Vlhová je momentálne nezastaviteľná: Vlna víťazstiev, akú si Slovensko nepamätá

Ďalšie cenné víťazstvo. Slovenská lyžiarka Petra Vlhová (24) triumfovala v sobotňajšom obrovskom slalome Svetového pohára v talianskom Sestriere.

Časom 2:21,15 minúty sa radovala spoločne s domácou Taliankou Federicou Brignoneovou (29), tretia skončila s odstupom jedinej stotiny sekundy Američanka Mikaela Shiffrinová (24)!

Vlhová dominovala v obrovskom slalome po štvrtý raz, naposledy sa radovala vlani v marci v Špindlerovom Mlyne. Krátko predtým sa v Aare stala majsterkou sveta. Pre slovenskú hviezdu je to už 13. triumf v SP. Presadila sa v druhej súťaži prestížneho seriálu za sebou, keď nadviazala na utorňajšie víťazstvo v klasickom slalome v rakúskom Flachau.

Vlhovej taliansky tréner Livio Magoni postavil trať prvého kola veľmi rytmicky. Jeho zverenka sa na ňu vydala so štartovým číslom 3 a hoci sa medzi bránkami s dlhými rozstupmi neprezentovala až takým agresívnym štýlom, kľúčové pasáže prešla veľmi čisto. Svoju jazdu v závere typicky vygradovala.

Druhé kolo mal na starosti rakúsky tréner Stefan Schwab a k stavbe trate pristúpil odlišne od Magoniho, keď využil viac bránok a zmenšil rozstupy medzi nimi. V slnečných a mrazivých podmienkach vydržal podklad aj pre popredné pretekárky. Robinsonová, Holdenerová i Shiffrinová postupne posunuli hranicu najlepšieho času druhého kola. Rebensburgovej sa to už nepodarilo a zaradila sa až na priebežnú piatu pozíciu. Vlhová mala pred Shiffrinovou náskok 25 stotín sekundy a presným časovaním oblúkov ho na medzičasoch zvyšovala. V závere síce stratila, pred americkou súperkou sa však udržala o jedinú stotinku. Tesný súboj vyvrcholil jazdou Brignoneovej, ktorá bola presne o 17 stotín pomalšia ako Vlhová a v súčte sa stali víťazkami obe.

„Veľmi sa teším, aj keď stotina je v podstate nič. Trochu som verila, že Federicu zdolám, no nakoniec sme mali rovnaký čas,“ povedala pre RTVS Vlhová, ktorá dosiahla spoločný triumf v obráku v predchádzajúcom ročníku v Maribore so Shiffrinovou a dodala: „Druhé kolo nebolo jednoduché, baby jazdili rýchlo. Veľmi som sa sústredila na to, aby som podala svoj výkon. Prvé, čo som si pomyslela, bol moment, keď sme vlani s Mikaelou boli v cieli tiež s rovnakým časom prvé.“ Brignoneová, ktorá po úvodnom kole viedla pred Petrou o 0,17 s, si v tejto disciplíne pripísala siedmy triumf v SP. Talianka vyhrala v sezóne po decembrovom obrovskom slalome v Courchevele po druhý raz a upevnila si prvé miesto v priebežnom poradí tejto disciplíny. Pred obhajkyňou malého glóbusu Shiffrinovou vedie o 61 bodov.