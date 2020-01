Reakcie na prepustenie Trnku sa rôznia: Veľavravné slová Danka a drsná kritika Beblavého

Prepustenie bývalého generálneho prokurátora Dobroslava Trnku nebudí podľa predsedu Národnej rady (NR) SR a lídra SNS Andreja Danka z pohľadu občana dôveru v procesnú spôsobilosť, ale možno je to na druhej strane operatívna taktika.

Šéf parlamentu verí, že polícia a prokuratúra vedia, čo robia. Uviedol to v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy.

"Nikdy som si nedovolil hodnotiť prácu polície a prokuratúry. Možno to má svoje rácio, ktoré pochopíme o pol roka, možno je to procesná finta a možno je to aj zlyhanie niekoho," povedal Danko. Verí, že vyšetrovanie bude pokračovať a že veci, ktoré sa dajú vysvetliť, sa vysvetlia. Obáva sa však, že veci, ktoré odzneli, sa vysvetliť nedajú. "Najmä sa nedá vysvetliť, ako tak vysoký funkcionár má vo svojej kancelárii kameru," poznamenal Danko.

Predseda mimoparlamentnej strany Spolu Miroslav Beblavý v tejto súvislosti spochybňuje vyjadrenia premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD) o tom, že na Slovensku nie je žiadna chránená osoba. V krajine je podľa neho "drvivá väčšina" chránených ľudí a keby to tak nebolo, vo vyšetrovacej väzbe ich sedí viac. Nad konaním prokurátora, ktorý nevidel dôvody na Trnkovu väzbu, mu pritom "zostáva rozum stáť." Za správne preto považuje rozhodnutie prezidentky SR Zuzany Čaputovej, ktorá si v tejto veci chce predvolať policajného prezidenta Milana Lučanského a generálneho prokurátora Jaroslava Čižnára. "Musíme očistiť elity našej spravodlivosti, aby sme sa mohli dočkať spravodlivosti," zdôraznil Beblavý.

V súvislosti s budúcotýždňovou poslednou schôdzou NR SR Danko povedal, že momentálne nevie, aká bude situácia a ako bude rokovanie prebiehať. Múdrejší však bude po grémiu, bude však za to, aby sa rokovalo o tom, čo sa stihnúť dá. V súvislosti s vetovaným zákonom o pozemkových úpravách verí, že sa nájde 76 poslancov, ktorí za neho opätovne zahlasujú. Beblavý sa v tejto veci jasne nevyjadril, očakáva najskôr poradu ako pred každou schôdzou, nezabudol však zdôrazniť, že najväčšou prioritou je pre nich Lex Haščák.

Na margo februárových parlamentných volieb Danko vyhlásil, že prijme s pokorou to, čo príde po 1. marci. Verí však, že bude zostavená taká vláda, ktorá bude riešiť problémy ľudí. Zároveň nerozumie, "kto vymyslel kombináciu SNS-Smer-SD-ĽSNS." V rámci programových priorít považuje Danko za strategické ministerstvo cestovného ruchu a športu a zohnanie financií na infraštruktúrne projekty s prioritou diaľnic a nemocníc. Ak sa SNS do parlamentu nedostane, šéf národniarov to bude považovať za neúspech.

Beblavý zopakoval, že za chybu považuje nespojenie opozičných síl, čo má za následok, že namiesto jednej silnej strany sú tu dve polosilné strany bojujúce proti vládnej strane Smer-SD. Prioritami podľa neho bude spravodlivosť, zdravotníctvo, školstvo a ekológia. Beblavý sa neobáva, že by terajšia mimoparlamentná koalícia PS-Spolu vo voľbách neuspela, ak by sa to stalo, vzdal by sa šéfstva v strane.

Diskusia sa nevyhla ani téme štrajku autodopravcov. Danko sa nechal počuť, že očakával väčší konsenzus či legislatívnu iniciatívu, bol by tiež za to, aby obyvatelia Slovenska za diaľnice neplatili, kým nebude dostavaná celá diaľničná infraštruktúra. Beblavý poznamenal, že ústupky dopravcov zaplatíme všetci, pripomenul, že mnohé veci, vrátane zmluvy na mýto, treba vyšetriť a vyvodiť zodpovednosť.