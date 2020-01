Pre slávu bola ochotná urobiť všetko: Blondínka († 21) za dokonalú selfie zaplatila životom

Pre slávu bola ochotná urobiť všetko. Len 21-ročná Madalyn Davis zomrela pri tvorení „dokonalej selfie fotky“. Mama mladučkej dievčiny teraz zdieľa so svetom jej „boj“ o slávu na Instagrame.

Ako uvádza portál News.com, Madalyn Davis tragicky zomrela po páde z útesu na populárnom mieste v rezervácii Diamond Bay v Sydney v skorých ranných hodinách. Jej matka tvrdí, že krásna blondínka bojovala so slávou Instagramu a „krutosťou“ ľudí na internete.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Osudové hľadanie ideálneho prostredia na fotku sa však stretlo s tvrdou kritikou medzi ľuďmi. Účet 21-ročnej Madalyn na Instagrame zaplavili masy komentárov, v ktorých jej snahu označovali za „hlúpu“.

Mama Rebecca Smith bola vždy na jej strane a dcéru bránila aj v tých najťažších chvíľach. Po jej smrti zverejnila na Facebookovom účte odkaz všetkým neprajníkom. „Madalyn bola introvertná extrovertka. Bojovala so svetom, ktorý bol tak krutý. Bola dobrým človekom a vždy videla aj v ostatných ľuďoch len to najlepšie,“ napísala.

Záverečné vyhlásenie jej rodiny pokračovalo v opise jej „bolesti“. Tvrdia, že kruto trpela v dôsledku tlaku 20 000 followerov, kvôli ktorým bola „zraniteľná voči zneužívaniu, nenávisti a manipulácii“. „Napriek tomu Maddie každý deň sršala optimizmom a mala úsmev na tvári. Bola odhodlaná nájsť lepšie miesto a dúfala, že na svete také existuje,“ pokračovala vo vyznaní jej matka Rebecca.

Madalyn z anglického mesta Lincoln skončila so svojou prácou vizážistky v novembri. Na jej Instagramovom účte zverejňovala fotky z Thajska, Bali a posledné zverejnila z osudovej Austrálie. Predpokladá sa, že sa 21-ročná blondínka pošmykla z útesu počas toho, ako sa snažila o ideálnu selfie fotku pri východe slnka. Záchranári ju našli po 4 hodinách vo vode.

„Moja dcéra nebola sebou posadnutá. Bola to úžasná a nádherná osoba, ktorá urobila chybu. Ako môžete písať takéto veci? Má malú sestru a brata, ktorí to čítajú,“ odkázala neprajníkom Rebecca. K jej mame sa pridali aj priatelia Madalyn, ktorí si ju rovnako zastávajú. „Čo sa stalo Maddy, bola chyba. Nikto by nemal byť obviňovaný, najmä nie ona. Nezaslúži si to,“ napísal jej priateľ. „Všetci, ktorí píšete drzé komentáre, prestaňte s tým,“ prosí ďalší.

Rebecca sa snaží lobovať za zvýšenie povedomia o kyberšikane aj prostredníctvom príbehu jej dcéry. Tvrdí, že bude tlačiť aj na Instagram, aby túto záležitosť brali vážne.