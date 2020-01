Ministerka Lubyová bilancuje: Nechcela som zostať s otvorenými neúspechmi a dlhmi

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová (SNS) nechce zostať na konci volebného obdobia s dlhmi, neúspechmi alebo s otvorenými otázkami. Uviedla to v rozhovore pre TASR.

Lubyová tvrdí, že si na začiatku svojho funkčného obdobia na poste šéfky rezortu školstva nedávala ambiciózne ciele a brala to tak, ako to išlo. "Hlavne som nechcela zostať s otvorenými neúspechmi alebo dlhmi, alebo opatreniami, ktoré by neboli doriešené. V tomto sa mi podarilo uzavrieť systémové zmeny, maximálne zvýšiť dofinancovanie sociálnych výdavkov a vyrovnať všetky staré dlhy, napríklad aj na členstvách v medzinárodných organizáciách, ktoré sa tu už kopili niekoľko rokov," povedala.

Zároveň si myslí, že počas jej pôsobenia na rezorte školstva mohla byť väčšia politická podpora pre extenzívne dofinancovanie výdavkov do školstva zo strany koaličných partnerov. "Stále zápolíme s tým, že nás niektoré inštitúty nútia zvyšovať efektivitu, ako keby sme niekde plytvali. Pritom aj podľa medzinárodných auditov je slovenský systém v porovnaní s porovnateľnými zahraničnými systémami efektívny, peniazmi sa neplytvá," tvrdí šéfka rezortu školstva. Podľa nej je ale stále potrebné masívne dofinancovať vedu, výskum, aj školstvo.