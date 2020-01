Do Interu prichádza nová posila: Škriniar si zahrá s kapitánom Manchestru United

Futbalista Ashley Young (34) prestúpil z Manchestru United do Interu Milána za takmer 1,8 milióna eur. 34-ročný Brit podpísal šesťmesačný kontrakt s možnosťou predĺženia.

Young sa na twitteri emotívne rozlúčil so svojim starým tímom slovami: "Dal si mi šancu hrať s legendami, vyhrávať trofeje, pracovať pod najlepším manažérom v histórii a byť tvojím kapitánom. Ďakujem, že si ma nechal byť súčasťou tvojho príbehu osem a pol roka." To @ManUtd: you gave me the chance to play with legends, to win trophies, to work under the greatest manager in history and to be your captain. Thank you for letting me be part of your story for eight and a half years ❤ pic.twitter.com/6ENXMEtjTG — Ashley Young (@youngy18) 17. ledna 2020 í ½í±• | MAGLIA



Ecco il numero scelto da @youngy18! 1️⃣5ï¸âƒ£âš«ï¸í ½í´µ#WelcomeAshley #NotForEveryone pic.twitter.com/GUA5qdP36J — Inter (@Inter) 17. ledna 2020

Fanúšikom "Červených diablov" zase odkázal: "Zakaždým, keď som vkročil na trávnik vo vašom drese, dal som Vám všetko. Ďakujem za Vašu podporu pri úspechoch aj neúspechoch. Odchádzam ako jeden z Vás, čoskoro sa zase uvidíme."

Young podľa informácií britských médií už prišiel do Talianska na lekárske testy.