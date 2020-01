Malého génia prijali do Mensy: Neuveríte, čo dokázal v dvoch rokoch

Keď začal malý Haryz ako sedemmesačný rozprávať, jeho mama vedela, že bude výnimočný. O príbehu informoval portál Metro.

V dvoch rokoch si už Muhammad Haryz Nadzim vedel prečítať rozprávku na dobrú noc. Jeho rodičia sú obaja inžinieri, no nikdy nečakali, že ich syn bude taký talentovaný. „Nemali sme veľa skúseností, tak sme si mysleli, že také jednoducho deti sú,“ vyjadrila sa Anira, Haryzova mama. To, že sa odlišuje zistili, až keď nastúpil do škôlky.

Chlapček teraz dostal pozvanie stať sa členom Mensy. Ide o medzinárodnú organizáciu združujúcu nadpriemerne inteligentných ľudí. V testoch dosiahol IQ 142, čo ho zaradilo medzi najinteligentnejších 0,3% ľudí na svete. Testovala ho Lyn Kendallová, psychologička, ktorá sa špecializuje na nadané deti.

„Len sme chceli vedieť, ako by sme mu mohli pomôcť. Dúfame, že mu pomôžeme dosiahnuť jeho plný potenciál. Budeme ho podporovať vo všetkom, čo bude robiť,“ povedala Anira. „Je ako bežné trojročné dieťa, v každom ohľade. Rád skáče do kaluže, kreslí, spieva, robí všetky veci bežné pre dieťa v jeho veku.“

Mensa potvrdila, že Haryz bude najmladším členom združenia, len čo sa vybavia všetky papiere.