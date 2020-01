Platini si nedával servítku pred ústa: Tvrdé obvinenia na adresu FIFA

Niekdajší francúzsky futbalista a prezident Európskej futbalovej únie (UEFA) Michel Platini je presvedčený, že sa pred niekoľkými rokmi stal obeťou sprisahania.

Dnes 64-ročný kapitán majstrov Európy 1984 zastával funkciu šéfa európskeho futbalu v období 2007 až 2015. Pochybná transakcia, keď od vtedajšieho prezidenta Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) prevzal na základe ústnej dohody čiastku 2 milióny švajčiarskych frankov, ho však stála túto pozíciu. Dostal navyše aj trest na osem rokov mimo futbalu. Tento dištanc mu neskôr skrátili na štyri roky, vypršal na jeseň minulého roka.

"Nie som človek, ktorý žiali nad svojim osudom. Nevyplakávam, že som prišiel o prácu. Bojujem za seba a z jedného dôležitého dôvodu - nenávidím nespravodlivosť. A tá ma dostala. FIFA alebo Športový arbitrážny súd (CAS) fungujú ako mafia," povedal Platini v rozhovore pre poľský web sport.pl.

Vzápätí sa bližšie pristavil pri praktikách v organizáciách, ktoré spomenul: "Viem to. Presvedčil som sa o tom zvnútra. Je to skupinka kamarátov. Robia, čo chcú a vydávajú rozsudky, aké chcú. Nikto sa do nich nestará. Právnici FIFA, UEFA a CAS sú rovnaká skupina ľudí. Veľká rodina. Žijú v malom Švajčiarsku, kde sa stretávajú, rozprávajú sa a urovnávajú rôzne záležitosti. Majú takú moc, že dokážu odstrániť z futbalu úplne každého. V tomto prípade aj mňa. Urobili to preto, aby som sa nestal prezidentom FIFA. Je ľahké niekoho obviniť za desať sekúnd, ale brániť sa musíte roky."

Platini sa naďalej domnieva, že sa nedopustil ničoho protiprávneho. "Môj prípad bol jednoduchý. FIFA mi musela zaplatiť peniaze, ktoré mi dlhovala. Čakal som, ale keď niekoľko rokov nechodili, poslal som FIFA upomienku. Vystavil som faktúru, dostal som peniaze a riadne zaplatil dane. Nič som neskrýval. Po štyroch rokoch ma rovnaká organizácia obvinila z nezrovnalostí. Tí istí ľudia, ktorí mi predtým vyplatili spomenuté peniaze. Následne sa prípad dostal na súd, a to kvôli prípadu Seppa Blattera, v ktorom som vystupoval ako svedok. Niekomu však vtedy napadlo, že by to bol skvelý spôsob, ako sa ma zbaviť. Prehral som všetky odvolania, ktoré som podal, presne tak, ako som to očakával. Teraz sa domáham spravodlivosti na Európskom súde pre ľudské práva v Štrasburgu," poznamenal bronzový medailista z MS 1986 v Mexiku.

V ťažkých časoch veľakrát nevedel, čo má robiť. Začal sa preto dívať predovšetkým do budúcnosti. "Zameral som sa na boj proti systému. Cítil som veľkú satisfakciu, keď má švajčiarska justícia v máji 2018 zbavila obvinení. FIFA však na ňu nemá žiadny dosah. Gianni Infantino mi nikdy nedovolí vrátiť sa. Všetko bolo dobre naplánované. Nie náhodou sa môj trest skončil až v októbri 2019, niekoľko mesiacov po jeho znovuzvolení za prezidenta FIFA," podotkol.

Dva mesiace pred vypuknutím škandálu sa ho niektorí ľudia snažili varovať. "Vraveli mi, že na mňa niečo hľadajú. 'Michel, na váš účet prišla zvláštna suma. Môžu byť z toho problémy.' Nerozumel som tomu, ani neveril, že by z toho mohol byť problém. Veď som normálne vystavil faktúru, poslal ju e-mailom, z tejto sumy som zaplatil dane, skrátka nič som neskrýval. Keby som potreboval niečo skrývať, zanechával by som po sebe takéto stopy? Konal som transparentne. Ak niekto urobil chybu, bol to Blatter. Ja som sa iba domáhal dlžnej čiastky od FIFA. O niekoľko rokov ma táto inštitúcia potrestala za vlastné chyby," poznamenal Platini.

"Bolo to sprisahanie. Spravodlivosť podľa FIFA existuje iba vtedy, ak je na jej strane. Obvinila ma z konfliktu záujmov. Dve slová, do ktorých sa dá vložiť čokoľvek. Zaujímavé, že podľa švajčiarskej justície som sa ničoho nedopustil. Tej budem veriť stokrát viac ako FIFA. Zvyšok sú iba prázdne reči," vraví 3-násobný najlepší futbalista sveta.

Platbu vo výške dvoch miliónov švajčiarskych frankov niektorí spájali aj ako možnú odmenu za podporu Blattera alebo Kataru ako organizátora MS 2022. "Pripadá mi až smiešne, že sa ma nejaká pani z Trinidadu a Tobaga pýtala, či táto platba náhodou nesúvisí s Blatterom alebo Katarom. Odpovedal som jej veľmi krátko: 'Madam, keby som bol skorumpovaný, nepýtal by som si peniaze od Blattera, ale išiel rovno za katarským emirom, ktorého veľmi dobre poznám. Kto má podľa vás viac peňazí? Katar alebo FIFA?' Na to mi už nepovedala nič."

Podľa Platiniho FIFA na čele s Infantinom zabíja futbal. "Vôbec sa nestará o športovú stránku. Zameriava sa na zabezpečenie čo najdlhšieho panovania a ešte väčšie príjmy rozšírením majstrovstiev sveta na 48 tímov. Úroveň turnaja tak výrazne klesne. Po novom sa bude nejaké mužstvo celý mesiac pripravovať na to, aby na šampionáte odohralo dva zápasy? Futbal stráca kvalitu. Dobre, tiež som sa zamýšľal nad rozšírením MS, ale maximálne na 40 tímov. Ale 48? To už nie je ani skok do hlbokej vody, to je čisté šialenstvo. Tiež sa mi nepáči systém VAR. Doslova zosmiešňuje rozhodcov. Odstraňuje z futbalu emócie. Neopravuje problémy, iba ich odsúva na iné miesto. Rozhodcovia sú čoraz menej užitoční, pretože čakajú na niekoho, kto sedí pred monitorom a rozhodne za nich. Toto zabíja futbal," skonštatoval Michel Platini.