Po fiasku so Slovanom prišla ďalšia rana: Košice podľahli poslednému tímu tabuľky!

Hokejisti posledného tímu Tipsport Ligy MHk 32 Liptovský Mikuláš sa postarali o prekvapenie 41. kola, keď v piatok zvíťazili na ľade lídra tabuľky HC Košice 2:1. O góly Liptákov sa postarali Vrábeľ a Vybiral.

HC Košice - MHk 32 Liptovský Mikuláš 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)

Góly: 15. Rapáč - 5. Vrábeľ (Tamáši, Rud. Huna), 38. Vybiral (Piatka, Michalčin). Rozhodovali: Fridrich, Goga - L. Beniač, Frimmel, vylúčení: 3:2 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 5626 divákov.

HC Košice: Škorvánek - Slovák, Koch, Pavlin, Růžička, Čížek, Zeleňák, Bučko - Majdan, Chovan, Haščák - Belluš, Skokan, Sukeľ - Rapáč, Bortňák, Klhůfek - Milý, Suja, Jokeľ

MHk 32 Liptovský Mikuláš: Zalivin - Kurali, Kramár, Droppa, Petran, Michalčin, Roman, Smutný, Mezovský - Rud. Huna , Tamáši, Vrábeľ - Vybiral, Piatka, Surový - Kriška, Rób. Huna, Ruch. Huna - Haluška, Oško, Uhrík

Liptáci začali lepšie, keď práve Vrábeľ strelou nad lapačku prekvapil Škorváneka a hostia od 5. minúty viedli - 0:1. Košičania sa snažili o vyrovnanie, zvýšili obrátky, ale organizovaná obrana súpera im robila problémy. Liptákom sa darilo držať "oceliarov" mimo výhodných streleckých pozícií a často hrozili z brejkov. Košičania však ešte do prvej prestávky dokázali vyrovnať, keď brankár Zalivin neskrotil puk po pokuse Rapáča, ktorý v 15. minúte upravil na 1:1.

Domáci sa ani v druhej tretine nedostali do ideálnej hernej pohody. Napriek výraznému tabuľkovému rozdielu diváci videli vyrovnaný hokej s viacerými šancami na oboch stranách. V 30. minúte sa efektnou akciou prezentoval Róbert Huna, ale Škorváneka neprekonal. Domáci si vydýchli aj po žŕdke Tamášiho v 34. minúte a keď Majdan ani Koch v nádejných príležitostiach neprekonali Zalivina, prišiel trest. Košičania prepadli v strednom pásme a Vybiral po úniku vrátil hosťom náskok - 1:2.

Tretia tretina bola o snahe domácich o vyrovnanie, no Liptáci pozornou defenzívnou hrou kontrolovali svoj náskok. Bezhlavo neútočili a Košičania mali problém dostať sa do nádejných pozícií. Nevyšlo to ani Haščákovi v 55. minúte, ktorý sa po krátkom úniku dostal za obranu súpera. Domácim k vyrovnaniu nepomohla ani hra bez brankára v závere zápasu.