Jasmina Alagič pol roka po narodení synčeka: Sanela už nedojčím

Moderátorka Jasmina Alagič (30) a raper Patrik Rytmus Vrbovský (43) sa už takmer pol roka tešia zo svojho vytúženého synčeka Sanela.

Prominentní rodičia na svoj malý poklad nedajú dopustiť a rozmaznávajú ho, ako len vedia. Kráska s balkánskymi koreňmi najnovšie priznala, že svoj uzlík šťastia prestala dojčiť. A nie vlastným rozhodnutím!

Alagič vlani v júli porodila manželovi Rytmusovi prvé dieťatko, ktoré hrdí rodičia pomenovali celkom netradične Sanel. Synček tak prišiel do milujúcej rodiny, ktorá sa ho už nevedela dočkať. Hoci si moderátorka a raper svoje súkromie prísne strážia, Jasmina sa teraz rozhodla urobiť výnimku a podelila sa so svojimi priaznivcami o intímne tajomstvo. Energická kráska síce hravo zvláda materstvo, no niektoré veci ovplyvniť nedokáže.

„Malý bude mať o pár dní pol roka a ja už nedojčím. Žiadna panika, skrátka mliekarničky zavreli skôr, nerobím z toho vedu, prijala som to ako fakt a je to úplne v poriadku,“ zdôverila sa Jasmina na svojom internetovom profile, kde uverejnila fotografiu z návštevy známej kliniky estetickej medicíny. Tam sa rozhodla dať si ošetriť pleť, ktorú pri malom zanedbávala. „Aj ja sa chcem cítiť dobre, chcem sa páčiť sama sebe a, samozrejme, že sa chcem páčiť svojmu mužovi. A preto sa o seba budem a chcem pravidelne starať,“ napísala Alagič.

Podpora mamičiek

Po zverejnení statusu sa mamička dočkala podpory od viacerých svojich sledovateliek. Väčšinou išlo o mamičky, ktoré majú podobné skúsenosti už za sebou. „Žena by sa mala starať o seba, aj keď porodila, život sa nekončí a neznamená to, že sa teraz budeme zanedbávať,“ napísala jedna z Jasmininých fanúšičiek. „Ja mám štyri deti a zvládam to. Všetko sa dá, len treba chcieť,“ dodala ďalšia.

Za málo mlieka môže veľa faktorov

Jozef Španka, gynekológ:

- Nedostatok mlieka u mamičiek je bežný. Môžu zaň stres, únava, zmena stravy, vyčerpanosť, hormóny či znížený príjem tekutín. V takomto prípade sa to rieši náhradnou mliečnou výživou.