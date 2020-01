Hudobník Ondrej Kandráč bude trojnásobným otcom: Radostný odkaz tehotnej manželke

Rodinka sa mu rozrastie o nového člena! Hudobník a hviezda relácie Všetko, čo mám rád Ondrej Kandráč (41) prežíva jedno z najkrajších období vo svojom živote.

Okrem úspechov v kariére sa mu darí aj v súkromí. Ako nám totiž muzikant potvrdil, manželka Erika (36) mu onedlho privedie na svet ich tretie spoločné dieťa. K synovi Ondrejovi (8) a dcérke Emke (6) teda pribudne nový súrodenec, ktorého sa nielen manželia, ale aj ich ratolesti nevedia dočkať.

Kandráč je v poslednom čase doslova na roztrhanie, keď jeho hviezda stúpla po jojkárskej šou Všetko, čo mám rád, ktorú má pod palcom aj s moderátorom Štefanom Skrúcaným. Okrem úspechov v práci sa však husľovému virtuózovi darí aj v súkromí. Ondrej sa totiž stane trojnásobným otcom, keď mu k synovi Ondrejovi a dcérke Emke pribudne aj tretí poklad.

„Z bábätka sa tešíme. Tešia sa aj deti. Ľudský život je niečo, čo nás ďaleko presahuje, aj preto je to pre nás veľký Boží dar,“ napísal Novému Času Kandráč, ktorý si praje najmä to, aby všetko prebehlo hladko a bez komplikácií. „Čo sa pohlavia bábätka týka, s určitosťou to ešte povedať nevieme. Každopádne je najdôležitejšie to, aby bolo spolu s mamkou zdravé a robilo radosť nielen nám, ale i ľuďom naokolo,“ dodal nadšený muzikant.

Ten tiež prezradil, že pri svojej polovičke bude po celý čas svedomito stáť a pomáhať jej, ako len bude vedieť. „Viem, že to bude náročné obdobie, ale verím, že manželka to, ako vždy, bravúrne zvládne, budem sa snažiť jej v tom pomáhať,“ uzavrel Kandráč.

Zmiernil tempo

Huslista pritom nedávno avizoval, že za posledné roky sa jeho pracovné tempo poriadne zvýšilo a on by rád spomalil a sústredil sa na svojich najbližších. „Ubral som, lebo to už bolo neznesiteľné. Koncerty, televízne výroby, nahrávania... Povedal som si, že sa nechcem dožiť dňa, že prídem domov a deti mi povedia: ,Ahoj, ujo, čo tu chceš?‘“ vyjadril sa pred časom folklorista.