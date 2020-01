Čerstvá mamička Daniela Nízlová si malú princeznú odviezla domov: Návrat z pôrodnice

Svoj poklad už má doma! Daniela Nízlová (33), známa zo speváckeho dua Twiins, sa v pondelok stala mamou, keď na svet priviedla malú Lindu.

Tú má s futbalistom Stanom Lobotkom (25), ktorý ešte donedávna pôsobil v španielskej Celte Vigo, no už je novou posilou talianskeho Neapola. Práve naťahujúci sa prestup mu nedovolil, aby bol pri pôrode a dokonca si najdôležitejšie ženy svojho života ešte ani neobjal. Včera totiž Nízlovú z nemocnice prepustili a spoločnosť jej pri odchode robila sestra Veronika (33). Speváčka s princeznou už teda čakajú na príchod tatina doma.

Nízlová, ktorá sa v pondelok stala mamou vytúženej dcérky Lindy, si už svoju princeznú odniesla domov. Fotografovi Nového Času sa totiž podarilo brunetku nafotiť pri odchode z trenčianskej pôrodnice, kde svoju malú priviedla na svet. Daniele by len málokto tipoval, že rodila. Pôsobila oddýchnuto a dokonalá vizáž, ktorou je povestná, samozrejme nechýbala. Obliekla si štýlový kabát so zvieracou potlačou a k tomu zladené pohodlné snehule.

„Ďakujeme celému personálu nemocnice. Som rada, že už ideme domov, a tešíme sa na Stanka,“ povedala Novému Času šťastná mamina, ktorá sa chvíľ s Lindou nevie nabažiť. „Je to neopísateľný pocit, láska na celý život. Neviem sa na ňu vynadívať a neviem sa dočkať, kedy ju aj Stanko prvýkrát stretne. Zatiaľ fungujeme aspoň na videohovoroch,“ povedala po pôrode Novému Času Daniela. Spoločnosť pri odchode z pôrodnice jej teda nerobil partner Lobotka, ale sestra Veronika a priatelia.

Napriek tomu sa však športovec nevie žien svojho života dočkať. „Som veľmi šťastný, že som čerstvý otec, ale priznám sa, že ešte si to tak neuvedomujem. Zatiaľ som dcérku videl iba prostredníctvom telefónu. Keď ju prvýkrát budem držať v náručí, tak to bude isto neopísateľný pocit,“ uviedol pár dní dozadu pre Nový Čas Lobotka, ktorý by po podpise zmluvy v Neapole na Slovensko rád pricestoval v najbližších dňoch.

„Myslím si, že dostanem voľno, ale budem o tom s trénerom ešte hovoriť. Závisí to aj od toho, aký budeme mať tréningový plán,“ dodal ešte v stredu Stano. „Pustia ho na jeden deň, tak sa nevieme dočkať. Moji rodičia boli úplne prví po pôrode, čo videli malinkú, a už bola aj Stankova mamina a sestry,“ vysvetlila nedávno Novému Času Nízlová.

Raketová rýchlosť

Daniela a Stanley, ako spoluhráči športovca familiárne volajú, sa od začiatku netajili tým, že ich láska vznikala pomaly a z dlhoročného priateľstva. Práve to im teda umožnilo, aby sa vo svojom vzťahu poriadne poponáhľali a necelý rok od zoficiálnenia svojej lásky už majú aj dcérku.

Rozkošná princezná sa narodila predčasne v trenčianskej nemocnici, kde speváčka rodila po boku sestry a mamy. „Teším sa, že som teta, maličká je úžasná,“ povedala nám Danielina dvojička Veronika a s detailmi pôrodu svojej dcéry sa pochválil aj dedko Nízl. „Ráno o jednej sme Danielku zaviezli do nemocnice, porodila o siedmej prirodzenou cestou,“ prezradil pán Daniel.