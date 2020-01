Prípad zohavenej Lívie († 51) v koberci: Štefana z domu hrôzy poslal sudca za mreže

Prišiel pokorne a tvár si zakrýval papiermi. Na Okresný súd v Trnave priviedla v piatok popoludní policajná eskorta Štefana (28), ktorý je obvinený z obzvlášť závažného zločinu vraždy.

V noci z pondelka na utorok prišiel sám na políciu v Trsticiach (okr. Galanta), kde oznámil, že zabil ženu. Policajti si všimli, že je pod vplyvom omamných látok, ale napriek tomu okamžite vyrazili na miesto činu. Pod schodmi rodinného domu skutočne našli torzo ženského tela zabalené v koberci.

Štefan tvrdí, že hrôzostrašný nález mal doma celé tri roky. Napriek tomu, že sa na polícii ku všetkému priznal, včera na súde mu do reči veľmi nebolo. Hrozný čin, z ktorého je obvinený, ani nebol schopný komentovať. Sudca ho po takmer dvoch hodinách poslal do väzby. Na svoj ortieľ tak bude čakať za mrežami. Otvoriť galériu zavraždená Lívia († 51) Zdroj: šiš

Nebohá žena bola zabalená v koberci a ležala pod schodmi rodinného domu. Mala zapichnutý nôž v lebke a nohy oddelené od tela. Štefan sa na polícii priznal, že hrôzostrašný nález mal doma tri roky. Podľa mužov zákona má ísť o nezvestnú 51-ročnú Líviu Lakatošovú, ktorú naposledy videli v septembri 2017 v trstickej pizzérii.

Polícia po nej pred rokmi vyhlásila pátranie. V dome hrôzy býval Štefan aj so svojou mamou, ktorá o všetkom vedela, no bála sa to nahlásiť na políciu, pretože syn sa jej mal vyhrážať zabitím. Štefan bol podľa miestnych čudák, dosť často pil a bol pod vplyvom omamných látok.