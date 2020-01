Zrážka na Chopku, prehovorili známi zraneného lyžiara: Ako si Sergej († 28) išiel po smrť

Čo bolo príčinou zrážky s fatálnymi následkami? Vo štvrtok dopoludnia prišlo na zjazdovke v lyžiarskom stredisku Chopok-Juh ku kolízii lyžiarov.

Sergej († 28) z Bieloruska narazil vo vysokej rýchlosti do Jozefa (37) z Čierneho Balogu. Bielorusa odhodilo od miesta nárazu približne 100 metrov a aj napriek snahe záchranárov zomrel na mieste. Jozef skončil s poranením hrudníka a hlavy v nemocnici v Brezne. Obaja muži mali na hlavách prilby a boli triezvi.

„Podľa očitých svedkov išlo o neprispôsobenie rýchlosti lyžiara z Bieloruska zjazdovke. po prvé, možno nevedel až tak dobre lyžovať a po druhé, ani neprispôsobil tú rýchlosť tomu, že na zjazdovke bolo dosť veľa lyžiarov a následne prišlo ku zrážke,“ uviedol zasahujúci záchranár Patrik Kvietok z Horskej záchrannej služby Chopok-Juh.

Jozef z Čierneho Balogu (okr. Brezno) skončil na ARO v breznianskej nemocnici a o traumatizujúcom zážitku nechce hovoriť. „Má kvalitný výstroj a je výborný lyžiar. Možno aj to mu zachránilo život. To sa nemalo stať... Vraj má natrhnuté pľúca a ten druhý lyžiar zomrel, to musela byť silná zrážka,“ povedal známy zraneného lyžiara.

Jozefov otec bol skúpy na slovo. „Neviem, čo sa tam stalo. Ešte som s ním nehovoril,“ povedal stručne. Tragickú nehodu už vyšetruje polícia. „Polícia v Brezne začala trestné stíhanie pre prečin usmrtenie. Vyzývame všetkých lyžiarov, aby nepreceňovali svoje schopnosti, zbytočne neriskovali a mysleli na to, že na svahoch sú spolu s nimi aj menej skúsení lyžiari a deti,“ uviedla Mária Faltániová, banskobystrická policajná hovorkyňa.

Takto došlo k zrážke

1. Pred zrážkou išli obaja lyžiari po svojej trase na južnej strane Chopku (jeden po č. 33 A, druhý po č. 34 C)

2. Po spojení sa oboch trás do jednej došlo k zrážke oboch lyžiarov. Bielorus Sergej († 28) narazil vo veľkej rýchlosti do Jozefa (37) z Čierneho Balogu.

3. Bielorusa po prudkej zrážke odhodilo približne 100 m a napriek snahe záchranárov zomrel.