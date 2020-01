Záhradník našiel v múre otvor a v ňom vrece: Experti jasajú! Slávny obraz je po vyše 20 rokoch späť

Odborníci na umenie sa zhodli, že autorom obrazu, ktorý nedávno našiel záhradník v talianskom meste Piacenza, je Gustav Klimt. V piatok o tom informovala talianska prokuratúra.

Počas vyhlásenia vystavili obraz na stojane, pričom ho chránila polícia. Záhradník, ktorý mal za úlohu odstrániť brečtan z múrov galérie moderného umenia Ricci Oddi, pre taliansku štátnu televíziu vlani objasnil, že pri práci našiel v múre otvor. V ňom bolo vrece, v ktorom sa nachádzal obraz.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

"Portrét dámy" zmizol z galérie počas jej renovácie v roku 1997. Miestne médiá s odvolaním sa na zástupcov galérie predtým informovali, že na zadnej strane plátna sa nachádzali známky, ktoré tam dali, keď zapožičali obraz, čo by mohlo znamenať, že je to hľadaný kus. Dielo následne previezli do trezoru miestnej pobočky talianskej centrálnej banky.