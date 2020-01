Pellegrini sa vrátil na miesto obrovskej tragédie: Prehnané ceny za likvidáciu bytovky štát nepreplatí

Dostanú ďalšie peniaze? Priebeh likvidačno-záchranárskych prác bytovky na Mukačevskej 7, ktorá v Prešove vybuchla 6. decembra minulého roka, pricestoval prekonzultovať aj samotný premiér Peter Pellegrini.

Vláda totiž vyčlenila na tento účel 1 milión €. Lenže podľa predbežnej objednávky na približne rovnakú sumu, peniaze za odstraňovanie a odvoz sutiny, by mala dostať len jedna firma. To, či je táto suma primeraná, Pellegrini necháva na zodpovednosť mesta. Nevylučuje však ďalšiu pomoc.

Likvidáciu 12-podlažnej bytovky do 2. – 4. poschodia zabezpečila česká firma, ktorá pracovala za jedno euro. Česi si nechali zaplatiť iba dopravu špeciálneho stroja vo výške 166-tisíc eur. Slovenská firma Matijka z Kružľova (okr. Bardejov) však za odstraňovanie a odvoz sutiny bude v poriadnom balíku. Pre sumu jeden milión za likvidáciu zvyšku sa preto zdvihla vlna kritiky. To, či je suma za zlikvidovanie zostatku bytovky primeraná, predseda vlády Peter Pellegrini nevie.

„To môžu povedať len tí, ktorí majú na to oprávnenie. Zodpovednosť nesie vedenie mesta a členovia krízového štábu. Ak by sa preukázalo, že tieto sumy nezodpovedajú skutočnej realite a bežným cenám, tak nebudú môcť byť v plnej miere uhradené z prostriedkov štátneho rozpočtu,“ povedal premiér. Zatiaľ boli podľa predbežných odhadov vykonané práce za 1,3 milióna eur.

Aj sumu nad už poslaný milión od vlády môže uhradiť štát. „Je dohoda, že štát dokáže uhradiť aj všetky dodatočné náklady, ktoré tam ešte môžu vzniknúť s tým, že na to máme štandardné postupy, ako pri každej mimoriadnej udalosti,“ uviedol Pellegrini a dodal, že pri likvidácii bytovky smrti nejde len o túto jednu faktúru, ale sú tam aj ďalšie položky nad rámec.

Podľa prešovskej primátorky Andrey Turčanovej sa mesto snažilo pri výbere firmy na likvidáciu sutín o čo najväčšiu objektivitu. „Oslovili sme sedem firiem. Boli to veľké firmy, ktoré pracujú v okolí a majú dostatočnú techniku, ako aj oprávnenie na nakladanie s iným, ako nebezpečným odpadom. Tieto firmy povedali, že môžu dať ponuku, ale až neskôr, alebo majú plné kapacity a k zákazke sa budú môcť dostať až o 3-4 mesiace. Písomne predložila ponuku iba jedna firma,“ tvrdí primátorka, ktorej sa pri pohľade na prvý rozpočet tiež zatočila hlava.

„Ale keď som si to rozdelila na položky, nezdá sa mi to predražené. Možno, keby sme to urobili tak, že by sme vystavili samostatné objednávky, tak by všetci povedali, že je to v poriadku,“ uzavrela Turčanová s tým, že žiadna z firiem nebola ochotná to urobiť za euro.