Boss podsvetia Salinger sa opäť postavil pred sudcu: Pôjde na slobodu o 11 mesiacov?

Na svedomí má životy troch nevinných ľudí, ktorí zahynuli pri výbuchu, ale aj brutálnu vraždu bieleho koňa Milana Lichého.

Práve za ňu si František Salinger (49) odpykáva za mrežami leopoldovskej väznice 15-ročný trest. Po 14 rokoch vo väzení sa však tento obávaný muž žilinského podsvetia, prezývaný Malý Fero, pýta na slobodu. O jeho prepustení mal v piatok na verejnom pojednávaní rozhodovať Okresný súd v Trnave. Lenže eskorta s kukláčmi ozbrojenými po zuby ani štrngajúce reťaze sa nakoniec nekonali. Salinger so sudcom totiž komunikoval cez telemost.

František Salinger sa postavil pred kameru telemosta vo väznici v Leopoldove a so sudcom komunikoval prostredníctvom obrazovky. „Pán sudca, obhajca mi včera vypovedal plnú moc, nevedel som o tom. Žiadam súd o odročenie verejného zasadnutia. Rieši to už moja rodina, zvolím si nového obhajcu,“ povedal na úvod zasadnutia Salinger. Sudca mu uložil povinnosť, aby si v lehote do 15 dní ustanovil nového obhajcu a zasadnutie odročil na neurčito.

Salinger s poďakovaním potom z miestnosti, odkiaľ sa robil prenos, odišiel. Roky strávené za mrežami ho zmenili. Kedysi dlhovlasý muž je dnes vyholený, ruky má potetované a cez väzenský mundúr vidieť, že pravidelne cvičí. So sudcom komunikoval úctivo.

Zaujímavosťou je, že ak by Salingera súd na slobodu neprepustil, ten sa napriek tomu môže spoza mreží dostať už o 11 mesiacov. Odpykaných má totiž z 15-ročného trestu 14 rokov a jeden mesiac. Malý Fero však čelí aj obvineniu z mája 2018, keď ho v Martine zadržali kukláči pre úverový podvod a falšovanie listiny.

Čo má na krku

- Okresný súd v Žiline vymeral 7. októbra 2016 Františkovi Salingerovi 13-ročný trest odňatia slobody za trestný čin všeobecného ohrozenia v súvislosti s výbuchom nástražného výbušného systému v Žiline. Pri explózii zomreli traja ľudia.

- Odsúdený je v prípade vraždy bieleho koňa Milana Lichého v r. 1998.

- Obžalovaný je z ekonomickej trestnej činnosti.