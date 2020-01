Herecká legenda Eliška Balzerová na filmovej premiére neskrývala smútok: Smrť najbližšej osoby

Napriek smútku prišla do spoločnosti!

Česká herecká legenda Eliška Balzerová (70) hviezdi vo filmovej novinke Príliš osobná známosť z pera Evity Urbaníkovej a producenta Petra Ňunéza. Vo švrtok sa konala česká premiéra tejto romantickej komédie a šarmantná Balzerová tam nechýbala.

Hoci prežíva obrovský žiaľ po strate milovanej mamičky Květoslavy († 97), povinnostiam sa nevyhýba. Do pražskej Lucerny prišla dokonale upravená, ako je to vždy u nej zvykom. Jej smútok sa však prehliadnuť nedal. Pred týždňom prišla o najbližšiu osobu v živote. „Pani Kveta zomrela pokojne v spánku na starobu. Eliška to ťažko nesie, pretože mali veľmi blízky vzťah,“ povedal českému Blesku rodinný známy. Samotná herečka pochopiteľne o tejto ťažkej strate hovoriť nechce.