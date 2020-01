Svitko je rád, že sa vracia z Dakaru po svojich: Na čo sa teší najviac?

Domov sa vracia celý! Slovenský motocyklista Štefan Svitko na KTM obsadil 11. miesto v celkovom poradí 42. ročníka Rely Dakar v Saudskej Arábii.

V záverečnej 12. etape skončil na 13. priečke so stratou 6:05 minút na víťazného Čiľana Joseho Ignacia Corneja Florina. Z celkového triumfu sa tešil Ricky Brabec na Honde. Druhý skončil Čiľan Pablo Quintanilla na Husqvarne so stratou 16:26 minút, tretiu priečku obsadil Toby Price z Austrálie (KTM) s mankom 24:06 min. Svitko prišiel o Top 10 v predposlednej etape a nakoniec finišoval jedenásty so stratou 2 hodiny 13 minút a 32 sekúnd na víťazného Brabeca.

Slovák sa predstavil na Dakare jedenástykrát a jeho najlepším umiestnením zostáva 2. priečka z roku 2016, čo je zároveň aj najväčší úspech slovenského pretekára na podujatí. Predchádzajúce dve edície nedokončil.Celkovo štartoval na podujatí dvanásťkrát, jeho najlepší výsledok je 4. miesto z roku 2013. Pretekári absolvoval dokopy 12 etáp, približne 75 % z tejto porcie viedlo po piesku.

Podujatie poznačila tragická udalosť. Počas nedeľňajšej 7. etapy zahynul portugalský motocyklista Paulo Goncalves. Podľa oficiálneho webu podujatia mal po 276 kilometroch trasy z Rijádu do Wadi Al-Dawasiru nehodu. Organizátori dostali echo o 10.08 hod., leteckí záchranári ho našli o osem minút neskôr bez pulzu. Po resuscitácii ho transportovali do nemocnice, kde ho však vyhlásili za mŕtveho. Stal sa 25. obeťou podujatia od založenia v roku 1979. „Najdôležitejšie je, že sa vraciam domov po svojich. Čaká ma rodinka a moje dve milované dcérky, na ktoré sa už veľmi teším,“ skonštatoval na sociálnych sieťach Svitko.