Prípravy na letnú olympiádu sú v plnom prúde: Obrovské kruhy už dorazili do Tokia

Obrie olympijské kruhy dorazili do Tokia. Vztýčili ich pri zálive, pri ktorom sa nachádza viacero olympijských športovísk. O týždeň sa u nich začne odpočítavanie pol roka do štartu OH. Usporiadatelia preto pripravili ceremoniál vrátane ohňostroja.

Päť navzájom sa prelínajúcich kruhov, ktoré sú najznámejším olympijským symbolom, v tomto zhotovení má 15,3 m na výšku a 32,6 m na dĺžku. „Rozhodli sme sa ich inštalovať teraz, pretože sme chceli, aby to bolo to prvé, čo v olympijskom roku urobíme," povedal Keniči Kimura, olympijský zástupca v japonskej vláde. Kruhy budú priamo v Odaiba Marine Parku, kde sa bude v lete bojovať o olympijské medaily v triatlone a diaľkovom plávaní.