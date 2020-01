Dzurinda zbadal bossa Černáka v lyžiarskom stredisku: Na ten nechutný incident nezabudne

Azda žiaden iný proces nezapĺňal médiá tak dlho a v takom rozsahu ako ten so šéfom banskobystrického podsvetia Mikulášom Černákom (53).

Vlastne to nebol jeden proces, ale hneď niekoľko, či už v nich Černák figuroval ako obžalovaný alebo ako svedok, ktorý potápal svojich bývalých kumpánov.

Černák vyrastal ako normálny skromný chalan v Telgárte (okr. Brezno). Po vyučení pracoval ako vodič autobusu, lesný robotník, ale po revolúcii v roku 1989 sa z neho zázračne rýchlo stal „pán podnikateľ“. Rozvážal sa na luxusných autách, nosil drahé obleky a začal chovať tigre. K jeho majetku pribudli bar, erotický salón, penzión, fitnescentrum... Mal také postavenie, že sa nemusel pred nikým skrývať. Kontakty mal od polície až hore na najvyššie miesta a jeho SBS naháňala strach podnikateľom na celom strednom Slovensku.

Vydal sa sám

V roku 1997 televízia Markíza odvysielala dnes už legendárnu reportáž z oslavy Černákových 31. narodenín, na ktorej odpálil nad Banskou Bystricou ohňostroj. Slučka okolo neho sa však začala sťahovať a už aj verejne sa hovorilo, že Černák je mafián. V decembri sa sám prihlásil na polícii, a tá ho obvinila z vydierania podnikateľov a aj z únosu a z vraždy poľského milionára Szymaneka. Krajský súd v Banskej Bystrici v roku 2000 Černáka za tieto zločiny odsúdil, on sa odvolal a Najvyšší súd potvrdil rozsudok len za vydieranie a uložil mu trest 8 a pol roka. Obžalobu z vraždy poľského podnikateľa zamietol pre nedostatok dôkazov.

V novembri 2002 Krajský súd v Trenčíne Černáka prekvapujúco podmienečne prepustil za dobré správanie. Slobodu si však dlho neužil. V decembri sa vybral aj s kamarátmi zalyžovať si na Štrbské Pleso, kde sa správal, ako bol naučený – ako veľký pán. Čo však čert nechcel, práve tam lyžoval aj premiér Mikuláš Dzurinda, ktorý bol svedkom Černákových výtržností. „Predieral sa cez ľudí hlava-nehlava, v dôsledku jeho konania dospelý človek preletel cez zábrany, ktoré lemujú koridor, cez ktorý ľudia čakajú na vleky. Bolo to arogantné správanie. Videl som, ako si pán Černák, držiac v ruke lyžiarske palice, kliesni cestu strkaním do ľudí a fyzicky ich ohrozuje. Bol to veľmi nechutný incident,“ opísal premiér, ktorý na mafiánskeho bossa podal trestné oznámenie.