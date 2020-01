Žiadne veľké prekvapenia sa už nekonali: Zapletal so Sýkorom si v poslednej etape polepšili

Posledná etapa Rallye Dakar 2020 už nepriniesla žiadne veľké prekvapenie, priniesla však posun na šestnáste miesto konečného poradia pre Čecha Miroslava Zapletala a Slováka Mareka Sýkoru.

Posledná etapa najťažšej rally súťaže na svete smerovala z Haradhu do Qiddiye, pričom v nej bol najmenší počet meraných kilometrov. Tých bolo „iba“ stošesťdesiatsedem. K tomuto počtu však treba pripočítať aj dvestošesťdesiatdva prejazdových, ktoré rovnako dali súťažným posádkam poriadne zabrať.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Pri pohľade na povrch s ktorým sa museli súťažiaci v poslednej etape vysporiadať, tu bola zmeska všetkých povrchov, od pieskových dún, cez čistý piesok, šotolinu, kamene, až po asfalt. Pre všetkých to však už bola posledná, dvanásta etapa, kde sa čo to dalo ešte vylepšiť, ale aj veľa stratiť. V prípade Offroadsport.cz Teamu a jeho posádky, ktorú tvoril český jazdec Miroslav Zapletal a jeho slovenský spolujazdec Marek Sýkora dopadla táto etapa veľmi dobre, keď svoj Ford F150 EVO doviezli na šestnástom mieste v etape, zásluhou čoho sa im podarilo posunúť zároveň aj na konečné šestnáste miesto absolútneho konečného poradia.

Tento výsledok, ak vezmeme v úvahu fakt, že na štarte 42. Rallye Dakar 2020 sa prezentovalo celkovo 83 súťažných vozidiel, z ktorých množstvo bolo továrenských, je výborný.

„Cieľom dnešnej etapy bolo dôjsť až do cieľa a udržať našu pozíciu. To sa nám podarilo, dokonca sa nám podarilo poskočiť ešte o jedno miesto smerom nahor, na šestnáste miesto. Samozrejme sme s týmto umiestnením spokojní,“ zhodnotil poslednú etapu Marek Sýkora. Pre Mareka tohtoročný Rallye Dakar nebola prvá skúsenosť y touto najnáročnejšou rally súťaže na svete:

„Bol to už môj druhý Dakar, ten prvý som absolvoval v roku 2016. Tú súťaž som však nešiel súťažne, ale so servisným kamiónom. To sú dve absolútne rozdielne veci, čiže veľmi sa toto porovnávať nedá. Môžem však porovnávať krajiny, pričom mne sa táto Saudská Arábia páči oveľa viac ako krajiny Južnej Ameriky. Niektorí hovorili, že to bolo veľmi ťažké, mne sa to tak ani nezdalo. Či to bolo tým, že sme v priebehu sezóny 2019 sem spoločne s Mirom chodili súťažiť, alebo čím to bolo, neviem. Myslím, že cieľ sme absolútne splnili cieľ, keďže ten znel dojazdiť do dvadsiateho miesta, máme šestnáste, čo je super. Dakarom samozrejme naša spolupráca nekončí, ideme si teraz na chvíľu domov oddýchnuť a už o tri týždne nás čaká ďalšia súťaž, opäť tu v Saudskej Arábii. Samozrejme veľká vďaka za tento výsledok patrí partnerom tímu, mechanikom, našim rodinám, priateľke Martine, otcovi Jozefovi, proste všetkým, kto nás akokoľvek podporili a držali nám palce.“

Ako sme práve počuli z Marekových slov, 42. Rallye Dakar 2020 je síce za nami, kolotoč súťaží v sezóne 2020 sa však rozbieha už o tri týždne. Treba však povedať, že všetci súťažiaci, ktorým sa podarilo dôjsť až do cieľa Dakaru museli absolvovať trať o celkovej dĺžke 7800 kilometrov, v ktorých bolo zároveň započítaných aj viac ako 5000 meraných kilometrov. Keď k tomu pripočítame vysoké teploty, množstvo prachu, ale aj pribúdajúcej únavy, treba jednoznačne konštatovať, že uznanie si zaslúži každý, kto došiel až do cieľa.