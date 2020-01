Irán vydá Ukrajine čierne skrinky zo zostreleného boeingu: Kyjev žiada, aby priznali vinu

Ukrajinský minister zahraničných vecí Vadym Prystajko v piatok informoval, že skupina expertov z Kanady, Ukrajiny a Iránu bude mať prístup k tzv. čiernym skrinkám z ukrajinského lietadla zostreleného 8. januára krátko po štarte z Teheránu.

Následne Irán tieto zapisovače údajov o lete lietadla odovzdá Kyjevu, napísala agentúra Interfax. Šéf ukrajinskej diplomacie súčasne informoval, že Kyjev od Teheránu žiada, aby priznal svoju vinu za zostrelenie lietadla nielen verbálne, ale aj formou oficiálneho dokumentu. Spresnil, že Ukrajina má v úmysle predostrieť túto otázku aj na pôde Bezpečnostnej rady OSN. Prystajko dodal, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vzniesol túto požiadavku minulý víkend v telefonickom rozhovore s iránskym prezidentom Hasanom Rúháním. Ďalší ich telefonický rozhovor sa uskutoční v piatok.

Podľa Prystajka na budúci týždeň by mal do Kyjeva pricestovať osobitný predstaviteľ iránskej vlády. Ako Prystajka citovala agentúra Interfax, experti z Iránu, Kanady a Ukrajiny budú mať prístup k čiernym skrinkám "na mieste", teda v Iráne. Potom je iránska strana podľa ministra pripravená vydať ich Ukrajine. Prystajko v piatok v reakciách na otázky poslancov v ukrajinskom parlamente konštatoval, že tento navrhovaný postup "v zásade spĺňa medzinárodné normy".

Dodal však, že ukrajinská strana by dala prednosť variantu, že by Irán zapisovače údajov o lete ukrajinského lietadla poskytol Kyjevu okamžite, aby "sme zaistili nezávislosť a objektívnosť vyšetrovania." Minister pred poslancami vysvetlil, že vina Iránu za tragédiu so 176 obeťami na životoch spočíva v tom, že nezatvoril svoj vzdušný priestor v čase, keď iránske ozbrojené sily zaútočili na americké vojenské zariadenia v Iraku a hrozila im za to odveta.

Ukrajinské civilné lietadlo zasiahla raketa ráno 8. januára krátko po štarte z medzinárodného letiska v Teheráne. O život prišlo všetkých 176 ľudí na palube. Medzi obeťami bolo 57 Kanaďanov, 11 Ukrajincov, 17 Švédov, štyria Afganci, štyria Briti, ako aj občania Iránu.