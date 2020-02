Po spackanej liposukcii si Marie prešla peklom: Pohľad na jej nohy je len pre silné žalúdky

Zákrok, ktorý jej mal pomôcť skončil katastrofálne. Bývalá sestrička si prešla peklom.

Marie Allen (42) prežívala po spackanej liposukcii doslova agóniu. Na nohách jej vznikli obrovské krátery, ktoré odhalili až svaly. Zúfalá žena zo Severnej Karolíny už minula 25 000 libier (skoro 30 000 eur), aby sa jej podarilo napraviť spôsobené škody.

Ako píše portál The Sun, podľa Marie zlyhal chirurg, ktorý vykonával zákrok. Niekoľko dní po odstránení tuku ultrazvukom pocítila prvé návaly bolesti. Pri pohľade na nohy ju čakal šok. Po zákroku jej ostali popáleniny tretieho stupňa a extrémna nekróza (odumieranie tkaniva, pozn. red.).

Hneď išla na kliniku, no odbili ju, že chirurg nemá čas. V silných bolestiach čakala týždeň. "V tom čase sa mi začala odlupovať koža ako cibuľa. Za sedem dní mi koža odumrela a zčernela." Našla iného lekára, ktorý bol nútený odstrániť jej odumretú kožu. Na nohách jej ostali obrovské krátery. "Videla som si až sval," dodala nešťastná žena, ktorá vraj nedostala ani žiadne antibiotiká. Bolesť ju dohnala na pohotovosť, kde dostala lieky a snažili sa jej aj pomôcť. Marie napokon skončila v nemocnici. Zdravotný stav sa jej zhoršil až jej napokon museli dať lekári kožný štep, no s chôdzou má problémy stále.

"Pre operáciu som sa rozhodla kvôli lipedému, ktorý spôsobuje, že sa pod kožou tvoria usadeniny tuku. Zdalo sa mi to ako dobré riešenie. Chirurg mi povedal, že je to bezpečná operácia, no ja som vedela, že dolná časť nôh je riziková oblasť. Ubezpečoval ma, že má 20 rokov skúseností a za týždeň alebo dva budem opäť chodiť." Poriadne sa však prerátal a Marie si vytrpela bolesť, na ktorú do konca života nezabudne.

"Keď sa na to pozriem spätne mala som dať na svoj inštinkt. Skoro som to zrušila, pretože ten chirurg mi nedokázal ukázať žiadne fotografie podobné mojej situácii," ľutuje svoje rozhodnutie Marie.