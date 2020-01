Cibulková exkluzívne pre Nový Čas: Preriekla sa o pohlaví dieťatka?!

Preriekla sa? Dominika Cibulková (30) doposiaľ tvrdohlavo odmietala prezradiť pohlavie svojho nenarodeného dieťatka, ktoré nosí pod srdcom. V rozhovore pre Nový Čas toho ale veľa naznačila.

"Pohlavie už poznáme. S manželom si to však stále nechávame tak trochu pre seba," odbila Dominika tradične otázku o pohlaví dieťatka. Neskôr však predsalen niečo naznačila. "Poviem to takto. Od začiatku sme s Michalom chceli len dievčatko. To bol pre nás taký sen. Zatiaľ sa mne osobne splnilo v živote veľa snov. Takže musím zaklopať, pretože to nechcem zakríknuť," dodala budúca mamička.

"Chystám sa rodiť v súkromnej klinike a s mojou doktorkou. Michal bude pri pôrode určite prítomný. Veľmi často na to myslím. Predstavujem si, ako by to malo celé prebehnúť. V týchto veciach som tak trochu strachoprd," priznala bez okolkov a na záver pochválila aj manžela za zvornú starostlivosť.

"Stará sa o mňa po všetkých stránkach. Je tu vždy pre mňa a chce, aby som bola za každých okolností tip top. Je to úžasný partner," uzavrela Cibulková.