Brutálne úprimná spoveď štvornásobnej matky o sexe: Treba zablokovať dvere spálne a...

Jessica Hoods (31) z Austrálie je štvornásobná mamička, ktorá sa venuje blogovaniu.

Príspevky zverejňuje pod prezývkou House of Hoods (Dom Hoodsovcov). Tentokrát sa bez obalu rozpísala o sexuálnom živote s manželom Karlom a materstve. Pripomína, ako sa dá na začiatku vzťahu sexuálne napätie krájať a ako sa pomaly vytráca. ,,V tehotenstve sa stanete ženou, ktorá sa bojí, že jej manžel svojím penisom vypichne bábätku oko. Sotva sa vládzete na posteli pretočiť a o holení svojho ,,ježka“ nemôže byť reč, keď si tam ledva vidíte,“ opísala Jessica. Po pôrode sa to veľmi nezlepší, ani keď prejde šestonedelie.

,,Keď už je čas, sex je posledné, čo vás zaujíma, keďže ste od pôrodu nespali a prsia vám tečú,“ vyjadrila sa. Je tu však iskierka nádeje, že sa libido zobudí, keď deti trochu povyrastú. ,,Ste však mamička! Všetko doma robíte, upratujete, naháňate deti celý deň a na sexuálny život vám ostáva časové okno, ktoré sa o 21.30 zatvorí, pretože ste totálne vyčerpaná. Sex pri rozsvietenom svetle už neexistuje, pretože vám po tehotenstve ostali prsia, ktoré vyzerajú ako tenisové loptičky vo vyťahaných ponožkách a ovisnuté brucho, ktoré by vialo aj vo vetre!“ nešetrí úprimnosťou Jessica. S Karlom sa snažia nájsť čas na chvíľku vášne.

,,Treba zablokovať dvere spálne a robiť to takmer úplne oblečení, keby sa deti predsa len prebojovali dnu. A aj tak to nie je spontánne, keďže musíte predtým deťom strategicky nájsť niečo vhodné v televízii v nádeji, že vás neprídu vyrušovať. Ale aj tak, je to najlepších 5 minút vášho života. Opäť ste sa spojili, mali ste čas pre seba a aj keď to bolo narýchlo, bolo to niečo. Dosť na to, aby ste si uvedomili, že sa stále ľúbite viac než čokoľvek. Veď vlastne to je dôvod, prečo ste si rodinu spolu vôbec založili. Sami na seba vytvárame tlak, aby nevymizla vášeň, aby oheň stále horel. Ten nezmizne, len ho teraz potlačili iné dôležité veci. Láska je hlbšia ako sex. Sex tu vždy bude, ale vaše deti raz vyrastú a opustia hniezdo,“ napísala Jessica.