Najkrajší záver pátrania po opustených psíkoch v okolí Myjavy: Policajt zachránil fenku a jej 9 šteniatok!

Ďalšia záchrana maličkých šteniatok! Keď organizácia OZ Trenčianske Labky informovala o stratených psíkoch, nikto netušil, ako veľmi sa situácia zdramatizuje.

Podľa príspevkov organizácie OZ Trenčianske Labky vypustil majiteľ na kopaniciach za Myjavou dvoch psíkov. Pes menom Sunny sa dokázal vrátiť smerom domov, horšie to však mala fenka, ktorá návrat nezvládla a vrhla šteniatka pri obci Hrašné. Bez svojich maličkých pokladov sa odmietala vrátiť. Ako ďalej uvádzajú pracovníci organizácie, okolie Myjavy prehľadávali spolu s policajtom z PZ Nové Mesto nad Váhom. Ten s nimi hľadal fenku celé dva dni po práci. Už ani nedúfali, že prípad skončí dobre, keď sa policajtovi zrazu zadarilo!

Nemá to byť prvýkrát, čo policajt pomáhal zvieratám v núdzi aj ich združeniu. "O 18:00 hod. prišiel telefonát, že fenka, ktorú hľadáme, je pri dvore rodinného domu, kde si stráži novonarodené šteniatka. Rodina jej chcela pomôcť, no vystrašená fena ich ku sebe nepustila. Pán Beníček išiel hneď na miesto, šteniatka zobral do tepla auta, keďže 4 už boli mŕtve a ostatné bolo treba zohriať," uvádza OZ Trenčianske Labky na Facebooku. Nakoniec podľa nich povolil aj strach fenky, ktorá pochopila, že prišla pomoc. Spolu s deviatimi šteniatkami je už v bezpečí v útulku Nádej NMnV.