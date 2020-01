Poľskí policajti hovoria o rekorde: Načapali vodiča s najvyšším počtom stočených kilometrov

Za rekord svojho druhu označili poľskí policajti výsledok cestnej kontroly v Krakove, pri ktorej vodiči dodávky skontrolovali aj stav tachometra.

Na ňom bolo o milión kilometrov menej, než malo toto vozidlo podľa centrálnej databázy pri technickej kontrole vlani v decembri. O prípade informovala televízia TVN 24. "Pri technickej kontrole vlani v decembri bolo na počítadle 2 008 533 kilometrov, ale teraz tachometer ukazoval len 993 892 kilometrov," uviedol policajný hovorca Sebastian Glena. Rozdiel predstavoval viac ako jeden milión kilometrov, čo policajti označili za nový rekord.



Vodič vysvetľoval, že vo firemnom aute bol vymenený tachometer. To teraz policajti overujú. Podľa predpisov sa ale tachometer smie meniť len v prípade poškodenia a výmena musí byť riadne zdokumentovaná. Majiteľ vozidla sa do dvoch týždňov musí dostaviť na stanici technickej kontroly, aby bol údaj zaznamenaný do databázy, o čom dostane osvedčenie.



Stáčanie tachometra je od vlaňajšieho mája v Poľsku trestný čin, za ktorý hrozia tri mesiace až päť rokov za mrežami. A od 1. januára tohto roku majú policajti novú povinnosť skontrolovať stav tachometra s údajom v centrálnej databáze automobilov. Podľa odhadov až 80 percent ojazdených áut dovezených do Poľska v skutočnosti najazdilo oveľa viac kilometrov, ako vykazujú predajcovia.