Zbabraná lúpež v Eurovei: Zlodeji z hodinárstva zdrhli za pár sekúnd, odišli naprázdno

Chceli kradnúť, odišli naprázdno! Zatiaľ čo väčšina ľudí bezstarostne spala vo svojich domovoch, partia zlodejov sa vo štvrtok vybrala na skorý ranný „nákup“ do obchodného centra Eurovea v Bratislave.

Napriek tomu, že sa im nepodaril žiaden úlovok, stihli rozbiť výklad a včas uniknúť mužom zákona. Polícia po mužoch intenzívne pátra a v tejto súvislosti sa zaoberá podobnými prípadmi, ktoré sa stali v minulosti.

Obchody sú veľkým lákadlom, najmä v čase, kedy prebiehajú povianočné výpredaje. Zároveň však vábia aj tých, ktorí radi nakupujú bez toho, aby otvorili peňaženku. Podobne zmýšľala aj partia ľudí, ktorá sa rozhodla vo štvrtok krátko po 2.30 ráno „prekontrolovať“ jeden z obchodov v Eurovei. „Doposiaľ neznámi páchatelia v priestoroch obchodného centra na Pribinovej ulici poškodili sklenenú výplň dverí na jednej z predajní. V tejto súvislosti sa policajti obracajú na verejnosť so žiadosťou o pomoc pri stotožnení mužov na videu,“ informovala bratislavská policajná hovorkyňa Lucia Mihalíková. Zároveň dodala, že kriminalisti po mužoch intenzívne pátrajú, pričom v rámci vyšetrovania sa zaoberajú aj podobnosťou prípadov spáchaných v minulosti.

Zábery z krátkeho asi 10-sekundového videa ukazujú, ako 7 maskovaných mužov vchádza do nákupného centra, pričom dvaja z nich sa pokúšajú rozbiť výklad zrejme kovovými palicami. Ostatní páchatelia mali batohy, do ktorých pravdepodobne mal putovať ich lup. Pri čine ich však evidentne niečo vyrušilo a tak sa všetci dali na útek. Predbežnú škodu, ktorú však stihli napáchať, vyčíslili na 8 000 €. Informáciu o násilnom vniknutí do budovy obchodného centra potvrdila Novému Času aj jeho hovorkyňa. „Po poškodení oboch dverí bola okamžite privolaná polícia, ktorá bola na mieste do pár minút a priestor zabezpečila. Páchatelia po privolaní polície ihneď ušli,“ povedala Oľga Hammer s tým, že pracovníci bezpečnostnej služby a policajti do ranných hodín zabezpečovali miesto a stopy po páchateľoch. Podľa našich informácií páchatelia chceli vylúpiť predajňu s luxusnými hodinkami. „Počas poruchy nenastala žiadna závažná situácia, žiadne ujmy na zdraví návštevníkov alebo zamestnancov centra,“ dodala Hammer.