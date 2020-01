Vlády piatich krajín po zostrelení lietadla tlačia na Irán: Vyplaťte rodiny obetí

Dôkladné a transparentné vyšetrovanie a tiež odškodné pre rodiny obetí požadujú vlády piatich krajín, ktoré prišli o svojich občanov pri nedávnom páde civilného lietadla v Iráne.

Ministri zahraničia Kanady, Ukrajiny, Británie, Švédska a Afganistanu po štvrtkovom stretnutí v Londýne ďalej vyzvali k nezávislému stíhaniu osôb zodpovedných za zostrelenie ukrajinského stroja. Ten sa minulú stredu zrútil neďaleko Teheránu po tom, čo ho zasiahla iránskou armádou údajne omylom vypálená raketa. Haváriu neprežil nikto zo 176 ľudí na palube. Medzi nimi bolo tiež 57 osôb s kanadským občianstvom, 11 Ukrajincov, desať Švédov, štyria Afganci a traj Briti.

Zástupcovia týchto piatich krajín sa vo štvrtok zišli v britskej metropole s cieľom diskutovať spoločný postup voči Iránu. V spoločnom vyhlásení ministri vyzvali Teherán na zabezpečenie "dôkladného, ​​nezávislého a transparentného vyšetrovania otvoreného trúchliacim národom". Zároveň privítali doterajšie iránske vystupovanie v tejto záležitosti, informovala agentúra Reuters. Teherán by ale podľa nich mal prijať "plnú zodpovednosť" a vyplatiť odškodné rodinám obetí.

"Rodiny chcú odpovede, medzinárodné spoločenstvo chce odpovede. Svet očakáva odpovede a my nepoľavíme v našom úsilí, kým ich nebudeme mať," vyhlásil po rokovaní šéf kanadskej diplomacie François-Philippe Champagne. Irán podľa neho síce zodpovednosť za tragédiu prijal, len plnohodnotné vyšetrovanie ale odhalí "presnú príčinu" a to, kto má zostrelenie lietadla na svedomí.

Ukrajinský civilný stroj smerujúci do Kyjeva minulý týždeň zasiahla raketa krátko po jeho štarte z teheránskeho letiska. Irán najskôr tvrdil, že spoj PS752 postihol technický problém, tri dni po havárii ale oznámil, že stroj zostrelili jeho revolučné gardy. Iránsky prezident Hasan Rúhání sľúbil, že páchatelia "neodpustiteľného omylu" budú potrestaní. Lietadlo sa zrútilo len niekoľko hodín potom, čo Irán raketovým útokom odpovedal na predchádzajúci americký úder, ktorý v Bagdade zabil kľúčového iránskeho generála Kásema Solejmáního.

Podľa agentúry AP sa zatiaľ spojenci Washingtonu vyhýbajú kritizovaniu Spojených štátov za zvýšenie napätia v regióne. Tento aspekt ale v týždni zmienil kanadský premiér Justin Trudeau. "Keby v poslednej dobe nedošlo k eskalácii v regióne, tí Kanaďania by teraz boli doma so svojimi rodinami. Takéto veci sa pri konflikte a vojne dejú. Nevinní ľudia to odnesú najviac," povedal v televíznom rozhovore. Kanada sa usiluje o to, aby boli jej vyšetrovatelia plne zapojení do objasňovania havárie letu PS752. Dvojica kanadských činiteľov sa už v Iráne pripojila k medzinárodnému expertnému tímu, kanadská vláda pre nich ale požaduje ešte užšiu spoluprácu.

Ukrajina chce, aby sa na vyšetrovaní podieľali aj jej experti, ktorí objasňovali zostrelenie malajzijského lietadla nad územím okupovaným proruskými separatistami v roku 2014. AP ale uviedla, že zástupcovia postihnutých krajín vo štvrtok okrem "morálneho tlaku" nezmienili iné páky, ktorými by mohli Irán donútiť k spolupráci. Kanadský minister zahraničia po otázke na túto tému povedal: "Rozhodnutie je na Iráne a celý svet sa pozerá."