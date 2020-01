Na krku má dve obvinenia, Trnku zatkli pre rozhovor s exministrom Počiatkom: Aký bude mať kauza dosah na voľby?

Bývalý generálny prokurátor Dobroslav Trnka (55) prežíva krušné chvíle! Vo štvrtok ráno ho v jeho dome neďaleko Bratislavy zadržala Národná kriminálna agentúra.

Obvinila ho zo zneužitia právomoci verejného činiteľa, z ktorého ho usvedčuje videonahrávka z roku 2009. Rozpráva sa na nej s vtedajším ministrom financií Počiatkom (49) o kauze Lemikon.

Ide už o druhé obvinenie, pričom to prvé sa týkalo kauzy Gorila. Video bolo urobené šperkovnicou, ktorú do kancelárie bývalého generálneho prokurátora nainštaloval väzobne stíhaný mafián Marián Kočner. No a čo si o zadržaní myslí odborník? „Je to veľmi dôležitý krok, ktorý podporí vnímanie Slovenska ako právneho štátu, kde spoločenské postavenie nemusí zohrať úlohu pri uplatňovaní princípov rovnosti,“ povedal Novému Času politológ Mesežnikov.

Trnku priviedli na nitriansku expozitúru NAKA krátko pred deviatou hodinou ráno. Následne sa podrobil výsluchu, ktorý trval viac než osem hodín. Po piatej hodine večer sa podarilo fotografovi Nového Času zachytiť moment, kedy bývalého prokurátora naložili policajti do auta a odišli preč. „Túto noc strávi v cele predbežného zadržania,“ povedal nám hovorca Prezídia Policajného zboru Michal Slivka

Počiatek kauzu zľahčuje

Exminister financií celú kauzu zľahčuje. „V súvislosti so spomínanou nahrávkou som bol vypovedať ako svedok ešte pred Vianocami. Mal som možnosť si vypočuť jej relevantnú časť vcelku a je z nej evidentné, že od generálneho prokurátora som chcel len to, aby verejnosti zrozumiteľne vysvetlil, že až zmenou zákona nadobudol novú kľúčovú právomoc, a jasne povedal, že predtým (pred novelou OSP) jeho mimoriadne dovolanie nemalo odkladný účinok na právoplatný a vykonateľný rozsudok. Nenahováral som ho, aby klamal, práve naopak, len aby zrozumiteľne komunikoval pravdu. Všetky kroky, ktoré sme podnikli, smerovali k záchrane Tiposu a minimalizácii škôd zo sporu, ktorý sa ťahal roky. A to sa aj podarilo,“ povedal vo svojom stanovisku Počiatek.

Druhé obvinenie pre Trnku

Zatiaľ nie je známe, či bude Trnka stíhaný na slobode, alebo vo väzbe. Isté však je, že ide už o jeho druhé obvinenie, ktoré sa týka zneužitia právomoci verejného činiteľa. Prvýkrát ho obvinili minulý rok v decembri v súvislosti s nahrávkou Gorila, ktorú si u neho schovával Kočner. Namiesto toho, aby ju odovzdal polícii, ju skrýval u seba a tvrdil, že podľa neho neexistuje. V tom období pritom stál na čele prokuratúry.

„Obvinený sa skutku dopustil v období rokov 2007 až 2014, keď ako verejný činiteľ nesplnil povinnosť vyplývajúcu mu z Trestného poriadku a po prevzatí zvukovej nahrávky zo spravodajskej operácie SIS pod krycím názvom Gorila, z ktorej vyplývalo podozrenie zo spáchania viacerých trestných činov od osoby M. K., túto ukrýval a neodovzdal orgánom činným v trestnom konaní,“ informovala polícia.

Okolo Trnkovej osoby je viacero otáznikov. Napriek tomu, že polícia vedela o nahrávke s Počiatkom už dlhšie, zadržala ho až teraz. V prípade nahrávky Gorila trvalo polícii zakročiť vyše roka. Problém bol so zbavením ho mlčanlivosti. Bývalý prokurátor sa k celej kauze nevyjadruje. Doposiaľ tvrdil, že ak by sa potvrdili informácie zachytené na nahrávke, tak je to „problém nielen pre mňa, ale pre celú túto spoločnosť, to sa asi nestalo“.

Dosah na voľby

Podľa odborníka kauza uškodí najmä vládnym stranám a, naopak, polepšiť by si vďaka nej mohli opozičné subjekty. „Z hľadiska preferencií strán, no toto určite nepomôže tým politickým stranám, ktoré ho nominovali, usilovali sa o to, aby bol znova zvolený. Naopak, dá to zapravdu tým, ktorí tohto človeka nechceli v tejto pozícii. Je tu konflikt. Na jednej strane stoja strany terajšej vládnej koalície, najmä Smer, ktorý je hlavnou súčasťou vládnej koalície a má asi najväčšiu zodpovednosť v tejto oblasti a potom opozícia, ktorá sa k tomu stavia kriticky. Ja si myslím, že to môže posilniť do istej miery opozičné strany, ktoré dávnejšie tieto kauzy kritizujú, a môže to oslabiť vládne strany,“ myslí si Mesežnikov.

O čom je kauza Lemikon

Lemikon bol súdny spor o ochranné známky, ktorý pre úroky narástol na vtedajšie 2 miliardy korún, čo je v prepočte približne 66,7 milióna eur.

Peniaze malo Slovensko na základe podozrivého rozsudku Najvyššieho súdu zaplatiť schránkovej firme Lemikon na Cypre, ktorá sa neskôr presťahovala do Panamy a dostala sa k tejto pohľadávke.

Počiatka upodozrievali, že v kauze nechránil záujmy Slovenska. Nevyužil totiž možnosť podať mimoriadny opravný prostriedok, ale namiesto toho s Trnkom riešil, ako mediálne zastrešiť svoju nečinnosť, pre ktorú putovali na Cyprus desiatky miliónov zo štátnej kasy.

Čo zaznelo v rozhovore Trnku s Počiatkom Otvoriť galériu Nahrávka Trnku s Počiatkom vznikla v januári 2009. Zdroj: Polícia SR

Trnka na nahrávke figuruje ako Kočnerov otrok a poskok Smeru.

Exminister Počiatek mu dáva inštrukcie, ako má postupovať v kauze Lemikon.

Dohadovali sa, ako bude Trnka situáciu komunikovať na brífingu, ktorý potom zvolal. „Spravím ti taký background, aby si to mal dobré,“ upokojuje Trnka vtedajšieho ministra financií. „Vôbec nezáleží na tom, čo je pravda, ale čo povieš,“ hovorí Počiatek. „Ja poviem, že jediná možnosť bolo prijatie novely, aby bolo jasné, že nebolo nič možné urobiť, len to zaplatiť,“ hovorí Trnka a pýta sa Počiatka, či má nejakých svojich novinárov, s ktorými by to mohol riešiť. Počiatek odpovedá, že nemá. Trnka odvetí, že „mám troch-štyroch redaktorov, s ktorými môžem debatovať“.

Preberali aj to, ako Ján Slota vymyslel kšeft za milióny eur. „Ešte aj Fica oholil, do pi.i, lebo nedal mu z toho polku, ale nejak inak ho domotal, úplný kráľ,“ hovorí presne Počiatek. Trnka sa na obrovskej korupcii zabáva.

Ako sa prípad vyvíjal

Január 2000 - Športka podala žalobu na Tipos za bezdôvodné obohatenie a využitie know-how pri hazardných hrách. Tipos naďalej používal jej ochranné známky.

August 2008 - Najvyšší súd potvrdil rozhodnutie krajského súdu. Ten priznal Športke sumu viac než miliardu korún, teda takmer 33 miliónov eur.

Október 2008 - Pohľadávku od Športky odkúpila cyperská spoločnosť Lemikon Limited, za ktorou mal byť český podnikateľ Radovan Vítek (48) napojený na skupinu J&T.

November 2008 - Tipos a Lemikon podpísali dohodu o urovnaní a prevode knoh-how. Tipos poslal prvú splátku 13 miliónov eur na účet Lemikonu na Cypre. Parlament narýchlo schválil novelu, na základe ktorej bolo možné mimoriadne dovolanie generálneho prokurátora.

Január 2009 - Trnka sa stretol s Počiatkom vo svojej kancelárii. Dohadovali si postup v kauze Lemikon a exministra si tajne nahral skrytou kamerou. Trnka sa neskôr na tlačovke zastal Počiatka a priznal, že podal mimoriadne dovolanie.

Január 2020 - Trnku pre nahrávku zadržala NAKA v jeho dome v Hamuliakove.