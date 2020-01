Diskusia Danka a Kollára sa nezaobišla bez výčitiek: Šéf Sme rodina nešetril ani Trubana, toto ho nepoteší

Obaja sa do parlamentu dostali prvýkrát v roku 2016 s prekvapivo dobrými výsledkami. So svojimi stranami teraz bojujú na podobnom fronte a voličov sa snažia zaujať najmä sociálnymi témami.

Šéf Sme rodina Boris Kollár (54) a predseda SNS Andrej Danko (45) si v diskusii Nového Času vyčítali mafiánsku minulosť aj neschopnosť poriadne vládnuť. Ako si však predstavujú budúcu vládu?

Danko sa teší do opozície

Andrej Danko tvrdí, že fungovanie v koalícii mu dalo zabrať a vie si predstaviť pôsobenie v opozícii: „Ja by som sa na ňu už tešil. Prišiel som zo súkromnej sféry a vbehol som do vysokej funkcie zo dňa na deň.“ Kollár sa, naopak, chystá so súčasnou opozíciou vládnuť, no nie za každú cenu. „Keď sa náhodou stane, že to nebudú vedieť dať dokopy, alebo, ako povedal Kiska, že keď bude treba, tak toho Kollára zavoláme. To nebude tak fungovať. Budú tvrdé rokovania a stanovím si podmienky,“ avizuje šéf Sme rodina.

Medzi nimi je to, že nechce rušiť sociálne balíčky, nebude zavádzať registrované partnerstvá a koalícia mu musí splniť programové priority. On sám nemá záujem o ministerský post ako to navrhuje líder PS/SPOLU Michal Truban. „Pán Truban je v politike pár mesiacov. Osobne si myslím, že je to hlúposť. Na každom je to, že či sa na ministerstve rozhodne dať odborníka z praxe, či sa tam rozhodne sám ísť sadnúť si. Pán Truban by nám nemal diktovať, čo by mali robiť lídri ostatných strán,“ dodal Kollár. Danko si rovnako myslí, že na ministerských postoch by mali byť odborníci.

Kollárovi sa páči Šanta

Nová koalícia bude mať na svojich pleciach rozhodnutie aj o novom generálnom prokurátorovi. Jaromír Čižnár odchádza po siedmich rokoch. Kollár má vo favoritoch jasno. „Šanta je dobrý prokurátor. Nepoznám ho, no mali by ste vyberať takého prokurátora, ktorý aj v tomto vypätom prostredí bol ochotný postaviť sa zlu. Vieme, ktorí neohli chrbát, boli dokonca vyšetrovaní štátnou mafiou – pokojne to môže byť Šanta či Žilinka,“ vymenúva Kollár. Danko si myslí, že by bolo lepšie, ak by si nového prokurátora vymenovali jeho kolegovia: „Som zástancom procesného výberu, ktorý by sme nechali medzi prokurátorov.“

Vojna o policajného prezidenta

Otáznikom novej koalície po parlamentných voľbách bude možná zmena voľby policajného prezidenta. Šéf SaS Richard Sulík ju plánuje opäť spolitizovať, čiže za neho preberie zodpovednosť opäť minister vnútra. Kollár s ním súhlasí. „Som tomu naklonený. Minister je zodpovedný za celý rezort a nemôžete chcieť, aby bol policajný prezident vyberaný mimovládkarmi. Keď chcete politickú zodpovednosť, tam musí mať možnosť ten rezort si riadiť,“ tvrdí . Danko je z takého postupu v šoku. „Ja žasnem, ako opozícia odrazu otáča loď. Doteraz sme boli svedkami toho, že koalícia zneužíva nástroje polície a na druhej strane sa pán Sulík nehanbí povedať, že by chcel politicky vyberať prezidenta policajného zboru,“ oponuje.

Kotleba je pre oboch zlo

Obaja tvrdia, že s Kotlebom si spoluprácu nevedia predstaviť. „Kotlebu dnes umelo vytvárajú a želajú si ľudia z iných extrémnych pravicových zoskupení – Truban alebo Kiska. Pánovi Ficovi som vyčítal postup ministerstva vnútra pri registrácii názvu strany Kotlebovci, keďže zákon je nastavený inak,“ myslí si Danko. Kollár má na Kotlebu vyhranený názor. „Pokiaľ si Kotleba nevyrieši problém s holokaustom, fašistickou úderkou, číslami 1488, SNP, kde tvrdí, že to je komunistický puč, vďaka ktorému sa Slovensko ocitlo na strane víťazov. Kým si to nezrovná, tak sa nemáme o čom baviť,“ dodal.