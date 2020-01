Štrajk pedagógov po hromadnej výpovedi v Martine: Kedy sa vrátime do školy!

Situácia sa poriadne vyhrotila! Vo štvrtok ráno sa zhromaždili učitelia pred Základnou a Materskou školou na Hurbanovej. Zúfalí pedagógovia nesúhlasia so zmanipulovanými voľbami a s vymenovaním riaditeľky školy.

V stredu večer ich na otvorenom zhromaždení za záchranu školy prišli podporiť stovky ľudí. Za pedagógov sa už postavila aj Slovenská komora učiteľov.„Asi 50 detí je v jednej triede, dvaja sedia na jednej stoličke. Majú zakázané chodiť k oknu, aby ich ostatné učiteľky nevideli, koľko ich je v triede. Prvú hodinu strávili na chodbách, triedy odomknuté nemali,“ informovala jedna zo štrajkujúcich pedagogičiek. Do diania sa začali zapájať aj mestskí poslanci. Podľa jedného z nich - Petra Vonsa je to pre mesto Martin ako zriaďovateľa školy hanba.

„Stalo sa niečo, čo niekto spôsobil, a je načase to skončiť. Riešenie je jednoduché, neodíde 35 zamestnancov, ale odíde len jeden!“ navrhol. Učitelia, ktorí nenastúpili do štrajku, vyjadrili štrajkujúcim solidaritu. „Máme množstvo podporných správ a e-mailov. Sme radi, že ľudia rozumejú tomu, že bojujeme nie proti riaditeľke, ale za zachovanie hodnôt spravodlivosti, demokracie a za to, aby bola naplnená vôľa väčšiny, nie uprednostňovaný osobný prospech jednotlivca. Do školy sa nevrátime, kým nebude zvolaná nová rada školy a kým nebudú nové voľby riaditeľa školy,“povedala Martina Pavlíková, jedna zo štrajkujúcich.

Riaditeľka sa nevyjadrila

Na verejnom zhromaždení sa vyjadrili za odchod súčasnej riaditeľky aj rodičia detí. „Voľby neboli regulárne, boli zmanipulované a my sme slúžili iba ako krovie,“ vyjadril sa rodič a člen rady školy Ivan Bučko. Znepokojenie nad celou situáciou vyjadrila už aj Slovenská komora učiteľov, ktorá vo vyhlásení protestujúcich učiteľov podporuje.

„Takto nastavený spôsob voľby považujeme za absolútne neprijateľný a už dlho žiadame zverejňovanie koncepčných zámerov kandidátov, verejné pripomienkovanie, nevynímajúc verejnú voľbu tak, aby nebolo pochýb, že daný riaditeľ zastupuje skutočné záujmy širokej komunity aktérov vzdelávania, a nie iba záujmy vybranej skupiny či jednotlivcov,“ napísali vo vyhlásení.

Riaditeľka školy do uzávierky novín stanovisko k aktuálnemu štrajku neposkytla s tým, že musí zabezpečovať priebeh vyučovania. Podľa informácií učiteľov deti do školy nastúpili pravdepodobne ako na normálne vyučovanie, ale sú zlučované do tried a vyučovanie s nimi vedú asi 6 pedagógovia, ktorí podpísali úväzok na dohodu alebo asistenti.

