Učiteľ hudby Marek s manželkou prišli po výbuchu v Prešove o všetko: Krásne gesto kamarátov

Ich životy sa pomaly vracajú do normálu. Manželia Silvia (45) Marek (45) Majorošovci, ktorí bývali vo vybuchnutej prešovskej bytovke na 9. poschodí, si našli nový podnájom. Nedávno ich veľmi milo prekvapili známi a kolegovia zo Základných umeleckých škôl, kde učia. K ľuďom s veľkým srdcom sa pridali ako inak - aj deti.

Manželia donedávna bývali v provizóriu u Silviiných rodičov. „Našťastie sme našli dlhodobý podnájom v rovnakej lokalite, ako stála naša bytovka. Teší nás to, lebo sme v nej bývali 20 rokov a zvykli sme si,” vraví Marek, ktorý bol v čase výbuchu paneláka na Mukačevskej 7 vo výťahu. „Dvere zrejme vyrazilo, tak som vyšiel von a zamieril k schodom, lenže hneď som zistil, že neexistujú. Pozeral som sa dole a bol som pomerne pokojný.

Teraz sa čudujem, lebo mám strach z výšok. Keď vyleziem na Tomášovský výhľad, tak bližšie ako na tri metre sa k zrázu nepriblížim. Vtedy mi to však nerobilo nič,” prezradil hudobník, ktorý sa po tomto zistení vrátil k bytom. „Všade boli len samé sutiny. Čudoval som sa, že naša kuchynská linka ostala neporušená. Odrazu mi zavolala manželka, s ktorou som sa tesne pred výbuchom míňal. Ona išla preč a ja domov. Preto som bol v čase výbuchu vo výťahu,” vysvetľuje Marek, ktorý sa 6. decembra dostal na zem s pomocou hasičskej plošiny.

Ľudia s veľkým srdcom

„Zhoreli nám tam noty, texty, knihy, potrebné k našej práci aj gitara a trúbka. Stala sa však milá vec. Kolegovia aj kamaráti vytvorili spoločnú skupinu a zozbierali sa mi na nový nástroj v takej kvalite, že by som si možno ani sám nekúpil. Po predstavení Revízora v divadle Jonáša Záborského nám ho odovzdali. Teraz musím cvičiť,” usmieva sa spokojne Prešovčan. Jeho manželku Silviu, ktorá vyučuje spev, potešili žiaci. „Bolo úžasné, ako sa k tej udalosti postavili deti. Začali sa snažiť ako nikdy. Cítili sme od nich ohromnú podporu, doniesli nám aj Mikuláša,” tešia sa manželia.

Sen o novom paneláku

Obaja by boli radi, keby sa na rovnakom mieste postavil nový panelák. „Ak sa to vôbec bude dať. Nemusel by byť ani 12-poschodový, ale kto by chcel, mohol by tam ísť bývať. Bolo nám tam dobre. Možno keby si ľudia spomenuli, ako tu bolo dobre, tak by sa aj niektorí z nich chceli vrátiť na pôvodné miesto,” poznamenali ťažko skúšaní manželia, ktorí prejavili veľkú vďačnosť. „Chceme sa poďakovať všetkým, ktorí nám pomáhajú. Rodine, priateľom, kolegom, hasičom, všetkým dobrým ľuďom z celého Slovenska,” zhodli sa.