V prípade vraždy Tomáša († 16) plánuje obhajoba vytiahnuť nové tromfy: Juditu chcú zachrániť fotkami tenistky Kvitovej

Prípad vraždy študenta Tomáša († 16) otriasol vlani v máji celým Slovenskom. Z brutálneho činu je obžalovaná jeho najlepšia kamarátka Judita (17), ktorá sa na začiatku tohto mesiaca postavila pred súd.

Vo svojej výpovedi účasť na vražde razantne poprela a tvrdila, že Tomáša, ktorý utrpel 51 bodnorezných rán usmrtila tretia osoba. Nový Čas exkluzívne zistil, aké ďalšie tromfy by mala vytiahnuť obhajoba, ktorá chce obžalovanú žilinskú gymnazistku zachrániť pred vysokým trestom. Chcú pri tom použiť aj prípad českej tenistky Kvitovej! Obžalovaná Judita (17) pri súdnom pojednávaní detailne opísala, ako došlo k vražde. Študentka sa snažila súd presvedčiť, že na Tomáša neútočila ona, ale neznáma tretia osoba, údajne falošný odpočtár.

„Holými rukami sa snažila brániť Tomáša, na ktorého smeroval útok. Pokúsila sa útočníkovi vytrhnúť z rúk nôž, ktorý vybral z brašne na ramene,“ prezradil zdroj z jej okolia s dôvetkom, že ataku napokon nedokázala zabrániť a omdlela. Keď sa prebrala, zavolala okamžite pomoc. Tomáš bol však tak ťažko zranený, že po príchode záchranárov skonal. Lekárska správa o zraneniach Judity hovorí len v súvislosti s poraneniami rúk.

„Pacientka má prerezané flexory (šľachy, pozn. red.) druhého až štvrtého prsta (ukazovák až malíček) pravej ruky a poranené kĺbové puzdrá až na kosť,“ píše sa v správe, ktorá bližšie popisuje aj poranenia na ľavej ruke. Súdny znalec, ktorý tieto rezné rany skúmal, dospel k jednoznačnému záveru. „Obvinená (v tom čase právny stav, pozn. red.) si uvedené zranenia spôsobila sama. Vznik zranení nemal vplyv na jej následné konanie, na jej racionálne zmýšľanie, uvažovanie a hodnotenie situácie,“ píše v posudku.

Obhajoba Judity by mala podľa našich informácií na súde vytiahnuť posudky znalcov obhajoby, ktorí, naopak, tvrdia, že mala obranné poranenia. „Takýto typ poranenia si človek nespôsobí sám, ide o obranné poranenia,“ reprodukuje stanovisko znalcov náš zdroj. Na očistenie mena obžalovanej gymnazistky má poslúžiť aj príbeh známej českej tenistky Petry Kvitovej, ktorú prepadol v byte v tom čase neznámy muž. „Keď si pozriete fotografie, tie zranenia sú totožné. U českej tenistky to však bolo označené ako o­branné zranenie a u Judity ako samopoškodenie,“ rozporuje posudky zdroj Nového Času blízky obhajobe Judity. To však nie je jediná podobnosť týchto dvoch prípadov, na ktorú obhajoba pred súdom poukazuje. Aj v prípade Kvitovej išlo o falošného revízneho technika, ktorý prišiel lúpiť, a svedectvom o odpočtárovi sa oháňa aj Judita.

Mužov zákona spätne šokovala aj analýza hovoru, ktorým sa Judita domáhala pomoci. Podľa nich pôsobila relatívne pokojne a racionálne. Ak sa dokáže, že vraždila, mohlo by to byť z jej strany považované za cynické a chladné správanie. Tu sa však v obhajobe objavuje ďalšia paralela s českou tenisovou hviezdou, ktorá môže hrať v jej prospech. Tá po tom, ako na ňu zaútočil neznámy útočník, zavolala na linku 112. Na zázname hovorila pokojne, ďakuje a oznamuje hrozný čin slovami: „Prepadol ma práve doma jeden pán.“ Česká policajná psychologička Ludmila Čirtková netypické správanie pre český denník Blesk vysvetlila takto: „Typická laická predstava je, že obeť by mala dávať najavo silné emócie. To je však len jeden vzorec. Druhým je kontrolovaná reakcia, ktorá rozhodne neznamená, že by zažila menšiu hrôzu!“

Rodičia Tomáša neveria v jej nevinu Otvoriť galériu Tomáš († 16) Zdroj: att

Rodičia Tomáša o vine obžalovanej Judity nepochybujú. Sú takí zronení, že neboli schopní prísť ani na prvé pojednávanie. Svoje rozčarovanie z toho, že by sa Judita mala dostať na slobodu, dala mama zavraždeného študenta najavo už vtedy, keď sa za stíhanie študentky na slobode postavilo ich gymnázium. „Poprosím tých pedagógov, ktorí sa zaručili za obvinenú z vraždy môjho syna Tomáška Teličáka, aby ma kontaktovali, rada by som sa im pozrela do očí,“ napísala vtedy zronená Andrea. „Takúto smrť si nezaslúži nikto, je to pre nás nesmierne ťažké, ale stále je to nič v porovnaní s tým, čo sa stalo Tomáškovi,“ povzdychla si mama nad hrobom milovaného syna.