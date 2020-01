Radikálny krok s kontroverznou sochou Věry Špinarovej († 65): Ide do aukcie

A dosť! To si povedali v Ostrave o kontroverznej bronzovej soche speváčky Věry Špinarovej († 65), ktorá nahnevala jej rodinu na čele so synom Adamom Pavlíkom (45). Súhlas s predajom skulptúry vyjadril jej autor, sochár David Moješčík (45). Z centra by tak mohla zmiznúť už za pár týždňov.

Socha zosnulej umelkyne rozpútala okamžite po jej inštalácii v Husovom sade v októbri 2018 vášne nielen medzi obyvateľmi mesta, ale aj jej fanúšikmi. Špinarovej syn Adam navyše žiadal jej okamžité odstránenie s tým, že sa za skulptúru hanbí. Ostrava sa teraz rozhodla pre radikálny krok. Fotogaléria 5 fotiek v galérii „Súhlas s predajom od autora sochy máme," potvrdil denníku Aha! Lukáš Jansa zo zastupiteľstva mestského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. O sochu by sa mohla pobiť desiatka aukčných siení, ktoré ju prípadným záujemcom ponúknu v dražbe. „Teraz dohadujeme podmienky aukcie. Radi by sme sochu predávali v jarnej sezóne," povedal Jansa.