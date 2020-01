Dohoda na spadnutie? Kamenický predložil dopravcom ponuky, tí sú naklonení návrhu s vplyvom 30 mil. eur

Ministerstvo financií (MF) SR predložilo autodopravcom dve ponuky. Jedna z nich predstavuje záťaž pre rozpočet v objeme 20,4 milióna eur, druhá 29,9 milióna eur.

Po stretnutí so zástupcami Združenia cestných dopravcov SR Česmad Slovakia a Únie autodopravcov Slovenska (UNAS) to vo štvrtok uviedol minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) s tým, že dopravcovia sú naklonení druhej ponuke.

"To, čo som ja ako minister financií ochotný ponúknuť, maximálna suma je tých 30 miliónov, lebo vidím, že na tých 20 miliónoch sa asi nedohodneme," vyhlásil Kamenický. Návrh úpravy dane z motorových vozidiel v objeme zhruba 30 miliónov eur ruší malusy na vozidlá, ktoré majú viac ako 13 rokov. "To znamená, že aj tie autá, ktoré sú najstaršieho dáta, budú mať minimálne nárok na 20-percentnú zľavu," dodal.

Uplatniť by sa zároveň mali výraznejšie zľavy na všetky vekové kategórie vozidiel v kamiónovej doprave. Pre najnovšie vozidlá by sa mala zvýšiť celková zľava až na 50 % z pôvodných 25 %. Environmentálny aspekt by však mal zostať zachovaný, starším autám sa znižuje zľava. Po novom má platiť, že sa rozširuje úľava aktuálne platná len na súpravy aj na všetky samostatné ťahače a návesy. Výhodou by malo byť zjednodušenie a sprehľadnenie systému výpočtu dane z motorových vozidiel pre kamiónovú dopravu.

Rozhovory s autodopravcami označil minister ako emotívne, pričom sa prejavili aj rozdiely medzi jednotlivými autodopravcami. "Myslím si, že tá ponuka je veľmi kvalitná, nadštandardná," zdôraznil. Vláda by podľa neho chcela garantovať dopravcom, že budú mať východisko do rokovania s ďalšou vládou, ktorá, ako predpokladá Kamenický, tieto rokovania bude akceptovať a pretaví ich aj do legislatívneho procesu.

Prezident Česmadu Pavol Jančovič skonštatoval, že autodopravcovia sú na prahu šance, ktorá bola dlho očakávaná. "Jednoznačne nielen z dôvodu sumy, ale aj preto, lebo sa poskytuje výrazná zľava aj pre staršie, a teda nekonečne staré vozidlá, viac ako 13-ročné. O 20 % znížiť daň z motorových vozidiel je, myslím si, zaujímavé," zdôraznil Jančovič s tým, že ponuku vníma ako prijateľnú. V najbližších dňoch by sa podľa neho mohol doladiť ešte mechanizmus poskytovaných zliav.

UNAS zatiaľ túto ponuku neprijíma. Podľa Stanislava Skalu z UNAS to mohlo byť aj 35 miliónov eur namiesto ponúkaných 30 miliónov eur. Poznamenal však, že ponuku prediskutujú a následne chcú ešte rokovať. UNAS je zatiaľ v štrajkovej pohotovosti. "Budeme držať štrajkovú pohotovosť, ale dúfam, že sa s pánom ministrom dohodneme," doplnil Skala.