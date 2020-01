Adam Liška prežíva najhoršiu fázu doterajšej profikariéry: Bez priateľky by som sa unudil

Najhoršia fáza doterajšej profikariéry. Slovenský hokejový reprezentant Adam Liška (20) ju prežíva od 21. decembra, keď utrpel svoje prvé zranenie, odkedy pôsobí medzi mužmi.

Stále chýba v zostave tímu KHL Severstaľ Čerepovec, no verí, že už na budúci týždeň s ním odletí na výjazd za súpermi.

Účastník MS 2019 mal smolu v závere druhej tretiny zápasu na ľade Jaroslavľu, ktorý sa hral 21. decembra.

„Napádal som obrancu, ten sa šmykol a nešťastne mi spadol na koleno. Hneď som mal zlý pocit, keďže som počul, ako sa mi posunulo. Po prílete do Čerepovca som šiel na magnetickú rezonanciu, no pre opuch to nebolo dobre viditeľné. Až druhé vyšetrenie ukázalo, že mám natiahnuté väzy a nič vážnejšie. Musím si zaklopať, našťastie nebývam zranený a toto je moja prvá zlá skúsenosť medzi mužmi,“ povedal pre Nový Čas Adam Liška.

Podobný typ zranenia sa lieči 4 až 6 týždňov. Počas tohto obdobia sa pripravuje s kondičným trénerom. „Pomaly zapájame bicykel a schody, aby som koleno rozhýbal. Cítim sa už totiž skôr ako kulturista,“ vtipkuje útočník. Lekár mu stanovil dátum návratu na ľad na 23. januára a práve vtedy Čerepovec odlieta na výjazd za súpermi. „Chcel by som tam už byť a dúfam, že to stihnem,“ želá si rodák z Bratislavy.

Vianoce i Nový rok oslávil s priateľkou Rebekou, ktorej prítomnosť počas vynútenej hernej pauzy veľmi ocenil. „Keby tu nebola, asi by som sa unudil, hoci aj ruskí spoluhráči sú fajn. Po odchode Čecha Libora Šuláka trávime spolu dosť času, aj naše rodiny sa poznajú a aspoň som sa zdokonalil v ruštine,“ prezradil útočník, ktorý si v čase voľna rád pozrie dobrý film a pozorne sleduje aj ďalších slovenských športovcov. „Samozrejme, že som aj fanúšik a potešili ma dva triumfy Petry Vlhovej v slalome. Tiež som sledoval záverečnú tretinu šlágra Slovan – Košice. Celý som nestihol, pretože sme v tom čase mali tiež zápas,“ doplnil Adam Liška.

STÁLE NAJLEPŠÍ

Aj napriek dlhšej pauze bol Adam Liška pred včerajším zápasom Severstaľu proti Spartaku Moskva s 8 gólmi stále najlepším strelcom tímu. „Chcel som dať chalanom šancu. (smiech) Ale nie, je to len kamarátska rivalita,“ usmial sa Liška. V Čerepovci je od začiatku sezóny maximálne spokojný: „Pred zranením som bol najviac vyťažovaný útočník a aj preto ma mrzí, že som vypadol. Do záveru základnej časti bude pre nás už každý zápas ako v play-off, keďže máme stratu.“