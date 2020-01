Záhadný zápal pľúc sa šíri: Prvý prípad nákazy novým koronavírusom zaznamenali aj v Japonsku

Novým koronavírusom, ktorý je zrejme príčinou šírenia neznámeho zápalu pľúc v Číne, sa nakazil už aj jeden človek v Japonsku.

Ako vo štvrtok informovalo japonské ministerstvo zdravotníctva a sociálnych vecí, vírus objavili u muža so zápalom pľúc, ktorý sa začiatkom januára vrátil z čínskeho Wu-chanu, odkiaľ sa spomínané ochorenie v decembri rozšírilo.



Pacient dostal 3. januára, ešte počas pobytu vo Wu-chane, horúčku a začal kašľať. Do Japonska sa vrátil 6. januára a na štyri dni ho hospitalizovali, keďže symptómy naďalej pretrvávali a röntgenové snímky ukazovali známky zápalu pľúc. V utorok muž podstúpil testy, ktoré u neho odhalili rovnaký koronavírus, ktorý našli aj u ďalších pacientov so zmieneným záhadným zápalom pľúc. Muža už z nemocnice prepustili domov, keďže sa jeho stav zlepšil.



Muža identifikovali len ako tridsiatnika z prefektúry Kanagawa. Tlačová agentúra Kyodo News informovala, že je to Číňan. Jeho rodina ani zdravotníci, ktorí ho ošetrovali, sa od neho nenakazili.



Podľa Eidžiho Hinošitu z oddelenia infekčných chorôb japonského ministerstva zdravotníctva pacient povedal úradom, že nenavštívil rybí trh, ktorý sa so šírením ochorenia spája, ale na mieste, kde býval, bol v "úzkom kontakte" s najmenej jednou osobou, ktorá mala príznaky zápalu pľúc. Jeho aktivity v Číne a ľudí, s ktorými bol v kontakte, už prešetrujú predstavitelia z ministerstva.



Úrady vo Wu-chane cez víkend informovali, že registrujú 41 prípadov zápalu pľúc spôsobeného novým koronavírusom a jeden človek - 61-ročný muž - v dôsledku toho zomrel. Jeden prípad nákazy diagnostikovali už aj v Thajsku. Svetová zdravotnícka organizácia ochorenie konzultuje s thajskými a čínskymi zdravotníckymi úradmi.