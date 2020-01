Benediktova kontroverzia o celibáte: Pápež František považuje polemiku za uzatvorenú

Pápež František považuje nedávnu polemiku týkajúcu sa svojho predchodcu Benedikta XVI. za "uzatvorenú". Informovala o tom vo štvrtok agentúra DPA s odvolaním sa talianske médiá.

František v rozhovore pre štvrtkové vydanie denníka la Repubblica uviedol, že s emeritným pápežom "urovnal veci" a považuje túto záležitosť za "uzatvorenú". Benedikt XVI. vyvolal tento týždeň rozruch, keď sa na verejnosť dostali správy, že je s kardinálom Robertom Sarahom spoluautorom knihy, ktorá argumentuje proti akémukoľvek zmierneniu pravidiel celibátu pre kňazov.

Keďže sa očakáva, že František o danej záležitosti - pravidlách kňazského celibátu - urobí rozhodnutie v priebehu niekoľkých týždňov, je kniha všeobecne vnímaná ako Benediktov neúctivý pokus ovplyvniť rozhodnutie, ktoré je iba na pápežových pleciach. Benedikt v utorok požiadal o odstránenie svojho mena z knihy ako spoluautora. Prvé vydanie knihy s názvom "From the depths of our hearts: Priesthood, Celibacy and the Crisis of the Catholic Church" (Z hĺbky našich sŕdc: Kňazstvo, celibát a kríza katolíckej cirkvi) však v stredu vyšlo vo Francúzsku s jeho menom a fotografiou na obale.

Sarah odmietol obvinenia médií, že použil Benediktovo meno bez povolenia a využil zoslabnutého 92-ročného bývalého pápeža. "Čestne vyhlasujem, že Benedikt XVI. vedel, že náš projekt dostane knižnú podobu. Môžem povedať, že sme si vymenili niekoľko textov na vykonanie korekcií," povedal Sarah.

Sarah (74) neskôr uviedol, že v ďalších vydaniach tejto knihy bude Benedikt uvedený ako prispievateľ, a nie ako spoluautor. "Plný text však zostane bez akejkoľvek zmeny," dodal.