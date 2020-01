Prieskum Focusu prekvapil: Na Smer-SD sa doťahuje iná strana

Parlamentné voľby by začiatkom januára vyhral vládny Smer-SD, ktorému by svoj hlas odovzdalo 18,7 percenta voličov.

Druhých Kotlebovcov - Ľudovú stranu Naše Slovensko by volilo 13,6 percenta respondentov. Na treťom mieste sa umiestnila koalícia strán PS/Spolu so ziskom 10,5 percenta. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu agentúry Focus, ktorý uskutočnila na objednávku koalície PS/Spolu v dňoch 10. až 14. januára na vzorke 1 010 respondentov.

Do parlamentu by sa dostala aj strana Za ľudí exprezidenta Andreja Kisku (10,3%), OĽaNO-Nova-KÚ-Zmena zdola (7,7%), hnutie Sme rodina (7,1%), KDH (6%), SaS (5,4%) a SNS (5,1%). Brány parlamentu by, naopak, neprekročila vládna strana Most-Híd (4%), Maďarská komunitná spolupatričnosť (3,7%), Dobrá voľba (3,3%) či strana Vlasť bývalého sudcu Najvyššieho súdu SR Štefana Harabina, ktorú by volilo 2,3%.

Respondentom bola položená nasledujúca otázka: „V tohtoročných parlamentných voľbách budú kandidovať nasledujúce politické strany a hnutia. Predstavte si, prosím, že by sa už budúci víkend konali na Slovensku parlamentné voľby. Zúčastnili ste sa ich? Ak áno, ktorej strane alebo hnutiu by ste dali svoj hlas?“ Na voľbách by sa zúčastnilo 77,8 percenta rozhodnutých respondentov.