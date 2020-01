Minister sa rozhodol konať: Gál podal návrh na pozastavenie funkcie dvoch sudkýň

Minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd) podal návrh na dočasné pozastavenie funkcie sudkyne Okresného súdu Bratislava V Zuzany Maruniakovej a sudkyne Okresného súdu Bratislava I Denisy Cvikovej.

TASR o tom informovala hovorkyňa Ministerstva spravodlivosti (MS) SR Zuzana Drobová. Návrhy boli podľa nej podané z dôvodu, že u oboch sudkýň existujú dôvodné pochybnosti o tom, či spĺňajú predpoklady sudcovskej spôsobilosti. V dôsledku toho môže byť podľa ministra vážne ohrozená dôveryhodnosť súdnictva alebo jeho dobrá povesť.

Minister hovorí, že rezort pod jeho vedením tak vykonal ďalšie opatrenie voči jednotlivcom, ktorí naštrbili dôveru občanov v nezávislé súdnictvo a spravodlivosť. "Verím, že vďaka tomuto ďalšiemu kroku sa opäť posilní dôvera verejnosti v justíciu a sudcovský stav, pretože na podklade zlyhania jednotlivcov sa nedá opomenúť výkon funkcie ostatných čestných a poctivých sudcov," uviedol Gál.

Jedna z dvojice týchto sudkýň by tiež mala čeliť návrhu na disciplinárne stíhanie. Predsedníčka osobitnej komisie Súdnej rady SR Elena Berthotyová to avizovala tento týždeň s tým, že nechcela konkretizovať meno. Nevylúčila však, že by mohli Súdnej rade podať návrh na disciplinárne stíhanie oboch sudkýň.

Mená Maruniakovej a Cvikovej sa spomínajú v údajnej komunikácii Mariana Kočnera s bývalou štátnou tajomníčkou MS a sudkyňou z pozastaveným výkonom funkcie Monikou Jankovskou. Maruniaková rozhodla v prospech Mariana K. v kauze televíznych zmeniek a Cviková sa na rozhodovaní v tomto spore mala podieľať napriek tomu, že v prípade nebola sudkyňou.

Maruniaková sa tiež vo výberovom konaní na Okresný súd Bratislava V umiestnila na druhom mieste, po hĺbkovej kontrole nariadenej ministrom Gálom sa v procese výberového konania zistili viaceré formálne nedostatky, ktoré boli podľa ministerstva postúpené špeciálnej komisii Súdnej rady na ďalšie konanie.