Svadba na prvý pohľad: Čo ak sa dvojica nezhodne? Otázniky okolo rozvodu

Honzík Novotný ponúkal nádejným nevestám ružu, farmári ich neskôr hojne častovali alkoholom. Všetky vzťahové šou v našich končinách doteraz vyzerali všelijako, len nie seriózne, a tak sa diváci pýtajú: Nájde nový projekt Markízy páry, ktoré spolu budú reálne fungovať?

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Dohodnuté manželstvá nepatria len do minulosti, respektíve do iných končín sveta. Môžu fungovať aj dnes a u nás. A s požehnaním vedy. Aspoň tak vyzerá koncept programu Svadba na prvý pohľad, ktorý pre Markízu natočila spoločnosť Petra Núñeza na základe licencie podľa pôvodného formátu s názvom Married at First Sight. Ten patrí k celosvetovo najsledovanejším a najdiskutovanejším vzťahovým šou, pričom lokálne verzie vznikli vo viac než 30 krajinách vrátane USA, Veľkej Británie či Nemecka. A všade vzbudili veľké vášne. Napríklad v Austrálii, kde sa mimochodom zosobášili aj dvaja muži, sa vzbúrili nespokojní diváci a začali spisovať petíciu proti vysielaniu takéhoto nehorázneho programu. No paradoxne Belgičania, viac než svoju, milujú práve tú austrálsku verziu - kvôli krásnej krajine.

Aká svadba, taký rozvod...

Princíp je jednoduchý. Televízia najskôr zháňala nezadaných odvážlivcov a následne s nimi spravila sociálny experiment. Mužov so ženami popárili odborníci zo sveta psychológie, biológie či z oblasti partnerských vzťahov a to podľa svojho najlepšieho vedomia, svedomia, ale najmä vedeckých porovnaní. Výsledkom sú tri páry, ktorých krátku, no o to intenzívnejšiu spoločnú cestu životom môžeme na obrazovkách postupne sledovať počas ôsmich týždňov. Začnú svadbou, ktorá je zároveň ich zoznamovacím večierkom, pokračujú dovolenkou a po ďalších štyroch týždňoch v spoločnej domácnosti sa rozhodnú, či spolu zostávajú.

Nie je isté, či sa následne musia rozvádzať, keďže sa vynárajú otázniky okolo právoplatnosti ich svadby. Na obrade totiž aspoň podľa televízneho záznamu chýbali určité prvky, nevyhnutné k legálnosti sobáša ako napríklad štátny znak prítomný v priestoroch, kde si pár povedal svoje „áno“. Televízia túto vec komentuje diplomaticky. „Ide o takzvané asistované manželstvo na základe vedeckých metód. Účinkujúci si reálne vyskúšali svadobný obrad, medové týždne aj spoločný život a v závere prehodnotia za aj proti tohto experimentu a rozhodnú sa, či spolu ostanú, alebo pôjde každý svojou cestou,“ znie stanovisko Markízy.